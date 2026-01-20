ABD’de dengeleri sarsan gelişme bizzat Baykar’dan geldi. Savunma sanayiinde küresel bir aktör haline gelen Baykar’ın ABD hamlesini, şirketin CEO’su Haluk Bayraktar duyurdu.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketi Baykar, satın aldığı İtalyan Piaggio Aerospace ile üretim kapasitesini sert biçimde artırmaya hazırlanıyor.

Yeni plan kapsamında uçak üretimi 5-6 kat yükselirken, ABD’deki operasyonlar da ciddi şekilde büyütülecek.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı ihracatçılarından biri olan Baykar, 2024 sonunda Piaggio Aerospace’i bünyesine katmıştı.

140 yıllık İtalyan havacılık mirası, Türk mühendisliğiyle yeniden sahaya indi.

ÜRETİM 6 KATINA ÇIKIYOr

Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, P180 Avanti uçağının üretiminin yılda 25-30 adede çıkarılacağını söyledi.

Bayraktar, mevcut tesisler, üretim altyapısı ve tedarik zincirinin bu kapasiteyi mümkün kıldığını aktardı.

Hedef, üretimi canlandırmak ve uçağı yeniden küresel pazarda güçlü bir konuma taşımak.

ABD PAZARI ÖNCELİK HALİNE GELDİ

Baykar, Piaggio’nun en büyük pazarı olan ABD’de daha güçlü bir yapı kurmaya hazırlanıyor. Aktif P180 filosunun yaklaşık yarısı ABD’de bulunuyor.

ABD’de bakım, onarım ve revizyon hizmetleri için yeni yatırımlar planlanıyor. Bir yıl içinde ABD merkezli bir lojistik merkezi kurulması, yeni yetkili servis anlaşmaları yapılması ve yedek parça erişiminin hızlandırılması hedefleniyor.

Bayraktar, Amerikalı kullanıcıların uçağın hızı, tasarımı ve kabin konforuna yüksek ilgi gösterdiğini aktardı.

AVANTİ NEXT GELİYOR

P180 Avanti uçağı için kapsamlı modernizasyon süreci başlatıldı. Aviyonik sistemler Garmin altyapısına taşınacak, iç tasarım modern İtalyan çizgileriyle yenilenecek.

Yeni uydu iletişim teknolojileri, dijital kabin sistemleri ve uzatılmış bakım aralıklarıyla birlikte ortaya “Avanti Next” adı verilen yeni nesil bir model çıkacak.

Bugüne kadar 250’den fazla P180 üretildi. Bunların 220’si hala aktif olarak uçuyor ve toplam uçuş süresi 1,1 milyon saati aşmış durumda.

İHA ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE

Baykar, Piaggio tesislerinde insansız hava araçları üretme kapasitesine de sahip olduğunu açıkladı. Leonardo ile yürütülen ortaklık kapsamında, Avrupa’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere İtalya’da İHA üretimi planlanıyor.

Ayrıca motor parçası üretimi ile bakım-onarım kapasitesini büyütmek için yeni makine ve ekipman yatırımları da devreye alınacak.

