Trump’ın tek bir mesajla binlerce askeri çekme sinyali vermesi, aylardır devam eden Pentagon planlarını boşa çıkardı. Üst düzey savunma yetkilileri, Trump'ın açıklaması karşısında şoke olduklarını gizleyemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, müttefikleriyle yaşadığı gerilimi askeri bir boyuta taşıyarak Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme niyetini açıkladı.

İddialara göre savunma stratejilerini ve küresel asker dağılımını aylar süren incelemelerle planlayan Pentagon yetkililerini tamamen hazırlıksız yakaladı.

Bir sosyal medya paylaşımıyla Pentagon şoke oldu: Trump’ın yaramazlar listesi büyüyor!

"SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN HABERİ YOKTU"

Politico'ya konuşan Pentagon yetkilileri ve Kongre danışmanları, Trump'ın son açıklamaları ile Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlardan haberdar olmadıklarını iletti. Yaklaşık 35 bin ila 40 bin Amerikan askerine ve Ramstein gibi stratejik üslere ev sahipliği yapan Almanya'dan herhangi bir geri çekilme planının şu aşamada bulunmadığı ifade edildi.

"Savunma Bakanlığı kaynakları, Trump’ın bu kez tehditlerini hayata geçirip geçirmeyeceğini değerlendirmeye çalışırken, ani çıkışın ordu içindeki hassas dengeleri bozabileceğinden endişe ediyor." yorumu paylaşıldı.

HEDEFTE SADECE ALMANYA YOK: İSPANYA VE İTALYA DA LİSTEDE

Başkan Trump, eleştirilerinin dozunu artırarak İspanya ve İtalya’dan da asker çekme fikrini gündeme getirdi. Özellikle İran savaşı ve bölgesel güvenlik konularında Washington’a destek vermediğini düşündüğü ülkeleri "yaramazlar listesi"ne ekleyen Trump, İtalya’nın yardımsızlığından ve İspanya’nın tutumundan şikayet ederek, "Neden onları koruyalım ki?" sorusunu sordu.

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İLE SÖZ DÜELLOSU

Gerilimin bir diğer boyutu ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Trump arasındaki atışmalar oldu. Merz’in, ABD’nin müzakere masalarında "aşağılandığına" dair yorumlarına cevap veren Trump, Alman lideri yerden yere vurmuştu.

Trump, Merz’in nükleer tehditlerle uğraşanlara müdahale etmek yerine Avrupa’nın enerji ve göç sorunlarına odaklanması gerektiğini açıkamıştı.

TRUMP'IN ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR

Almanya’da bulunan ABD Avrupa Komutanlığı ve Afrika Komutanlığı gibi merkezlerin yanı sıra bölgedeki en büyük askeri hastanenin taşınması milyarlarca dolara mal olabilir. Ayrıca, ABD yasalarına göre toplam asker sayısının belirli bir sınırın altına düşürülmesi için Pentagon'un kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapması şart koşuluyor.

