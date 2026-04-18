Çinli elektrikli araç üreticisi Seres, uzun yolculuklarda konforu bambaşka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Şirket, yolcu koltuğunun altına gizlenebilen ve sesli komutla açılan bir "araç içi tuvalet" sistemi için patent alarak üretim için düğmeye bastı.

Özellikle kamp yapanlar ve uzun yola çıkanlar için tasarlanan bu sistem, yolcu koltuğunun altından kayarak dışarı çıkıyor. Patent dosyasına göre, sistem sadece bir klozetle sınırlı değil, koku oluşumunu engellemek için özel bir fan ve egzoz borusuyla destekleniyor.

ATIKLARA NASIL BİR ÇÖZÜM BULUNDU?

Atık yönetimi konusunda ise hibrit bir çözüm sunuluyor. İdrarı buharlaştıran ve katı atıkları kurutan döner bir ısıtma sistemi kullanılırken, geri kalan atıklar manuel olarak boşaltılabilen bir tankta toplanıyor. Kullanılmadığı zamanlarda ise koltuğun altına tamamen gizlenerek araç içindeki alanı daraltmıyor.

Çin elektrikli araç pazarındaki fiyat savaşları, markaların kendilerini öne çıkarmak için karaoke sistemlerinden buzdolaplarına kadar ilginç özellikler sunmaya zorluyor.

BBC'ye göre, araç içi tuvalet fikri tamamen yeni değil, 1950’lerde özel üretim bir Rolls-Royce modelinde de benzer bir uygulama görülmüştü. Ancak Seres, bu özelliği modern elektrikli SUV modellerine entegre ederek seri üretim potansiyelini zorluyor.

Çinli şirket, bu patentin seri üretime geçip geçmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Analistler, bu tür sıra dışı özelliklerin markaların prestijini artırabileceğini ancak birçok üreticinin finansal riskler nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirtiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası