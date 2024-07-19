Dünya genelinde siber skandal! Microsoft çöktü mü? Bankalar, havayolu şirketleri ve medyayı derinden etkiledi

Avustralya'dan gelen kitlesel BT kesintisi açıklamasının ardından dünyanın dört bir yanından aynı şikayetler yükseldi. Havayollarını, medyayı ve bankaları etkiledi. Gelen ilk iddialardan biri, 'Microsoft'un çöktüğü' oldu.

Microsoft'taki hizmet kesintisinin dünya genelinde büyük bir siber çöküntüye neden olduğu iddia edildi. Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü, 'büyük ölçekli teknik kesinti'nin farkında olduklarını açıkladı.

İLK AÇIKLAMA AVUSTRALYA'DAN GELDİ

Avustralya'da bankalar, telekomünikasyon şirketleri, medya kuruluşları ve havayollarını etkileyen büyük bir BT kesintisi yaşandı.

Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü Cuma günü yaptığı açıklamada, "bu öğleden sonra Avustralya genelindeki birçok şirket ve hizmeti etkileyen büyük çaplı bir teknik kesintinin" farkında olduklarını söyledi.

Kurum, yaptığı açıklamada, "Şu anki bilgilerimize göre bu kesinti, etkilenen şirketler tarafından kullanılan üçüncü taraf bir yazılım platformundaki teknik bir sorunla ilgili" dedi.

"Bunun bir siber güvenlik olayı olduğunu düşündürecek bir bilgi yok. Önemli paydaşlarla etkileşimimizi sürdürüyoruz."

Melbourne Havalimanı, kesintinin bazı havayollarının check-in işlemlerini etkilediğini bildirdi.

"Bu öğleden sonra bu havayollarıyla uçan yolcuların check-in yapmak için biraz daha fazla zaman ayırmaları tavsiye edilir. Lütfen uçuş güncellemeleri için havayolunuzla görüşün," dedi X'teki bir gönderide.

MICROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

The Spectator Index tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft hizmet kesintileri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor." ifadelerine yer verildi.

Dünyayı derinden etkileyen olayın Microsoft'taki sıkıntıdan gerçekleştiği belirtildi.

THY'NİN BİLGİ SİSTEMLERİNDE ARIZA

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.