Güvenlik krizlerinden siyasi gerilimlere kadar geniş yankı uyandıran gelişmeleri sizin için derledik. İşte Dünya Kupası öncesi en çok konuşulan 5 olay...

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapmaya hazırlandığı 2026 FIFA Dünya Kupası, 13 Haziran’daki açılış maçları öncesinde yeşil sahalardan çok skandallar, siyasi krizler ve güvenlik zafiyetleriyle dünya gündemine oturdu. Takımların kamp merkezlerine ulaşmasıyla birlikte peş peşe patlak veren olaylarda organizasyonu şimdiden turnuva tarihinin en sancılı dönemecine sürükledi.

Mart ayında Türkiye'deki hazırlık maçında milli marş esnasında mor ve pembe okul çantalarıyla sahaya çıkan İran, bu kez turnuvanın kapısında doğrudan Washington'ı hedef aldı. ABD heyetinin Devrim Muhafızları bağlantısı gerekçesiyle bazı İranlı yöneticilere vize vermemesiyle tırmanan kriz, yeşil sahalara siyasetin gölgesini tamamen düşürdü.

Söz konusu rozetlerin, 28 Şubat’ta ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı operasyonların ilk saatlerinde, Hürmüzgan’ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 40 dakika arayla iki kez vurulan hava saldırısında hayatını kaybeden 168 küçük çocuğun anısına takıldığı açıklandı.

Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, dünyaca ünlü futbolcular kollarını açarak el tipi dedektörlerle pist ortasında arandı.

Afrika Şampiyonu Senegal Milli Takımı’nın ABD topraklarına ayak basmasıyla birlikte skandal patlak verdi. FIFA protokolleri göz ardı edilerek göçmenlik bürosu tarafından uçak altında ablukaya alınan Senegalli futbolcular, tüm bagaj ve spor ekipmanlarıyla birlikte terminale dahi alınmadan havalimanı pistinde gümrük kontrolüne tabi tutuldu.

İngiliz kafilesinin turnuva boyunca kullanacağı Swope Soccer Village antrenman tesislerine sadece 7 kilometre mesafedeki Troost Avenue'da, ruhsatsız işletilen bir gece kulübünde şafak vakti patlak veren silahlı saldırıda 9 kişi vurularak yaralandı. Olay, Dünya Kupası güvenlik hazırlıklarını yeniden tartışmaya açtı.

ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre Milli Takımı, tesis çevresinde görülen zehirli çıngıraklı yılanlar nedeniyle uyarıldı. Kamp haritasında bazı bölgeler doğrudan "Yılan Bölgesi" olarak işaretlendi.

5. NEW YORK'TA FİYAT SKANDALI

Turnuvanın lojistik ve iklimsel planlamasındaki fiyaskolar taraftarları ve Avrupalı sporcuları bezdirdi. 19 Temmuz'daki büyük finale ev sahipliği yapacak olan New Jersey'deki MetLife Stadyumu suç oranlarında güvenli çıksa da Manhattan'dan stadyuma giden tren biletlerinin bir gecede 118 sterline fırlaması halkı sokağa döktü.

Gelen büyük tepkiler üzerine fiyatlar zoraki olarak 82 sterline çekilirken, Boston'daki Gillette Stadyumu çevresinde de konaklama ve ulaşım fiyatlarının normal dönemin tam dört katına çıkması "taraftar soygunu" olarak nitelendirildi.

