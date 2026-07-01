2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu, futbol tarihine geçecek büyük skandallarla sarsıldı. Turnuvanın en büyük favorilerinden Almanya, Paraguay karşısında uzatmalarda attığı golün skandal bir VAR kararıyla iptal edilmesinin ardından penaltılarla elendi. Diğer tarafta ise Fas'a elenen Hollanda'da penaltı kaçıran siyahi oyunculara yönelik ırkçı tacizlerin ardından teknik direktör Ronald Koeman görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ev sahibi Meksika'da ise 1986'dan sonra gelen ilk tarihi eleme galibiyeti kutlamaları kanlı bitti. Başkentteki coşkulu kutlamalarda çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti.

ALMANYA'YA "VAR" KATLİAMI: COLLİNA SKANDAL KARARI SAVUNDU! Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay arasında oynanan maçta hakem Jalal Jayed ve VAR odası turnuva tarihine geçecek bir skandala imza attı. Uzatmalarda Jonathan Tah ile Almanya'yı 2-1 öne geçiren golü bulan takım, VAR’ın pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle orta hakemi ekrana çağırmasıyla şoke oldu. Hakem, Waldemar Anton’un Paraguay kalecisi Orlando Gill’e çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 1-1 biten maçın penaltılarında Almanya 4-3 elenirken, teknik direktör Julian Nagelsmann çılgına döndü: "Bana göre bu kesinlikle faul değildi. golün geçersiz sayılması aslında tam bir şakaydı. Berbat bir VAR kararıyla turnuvadan koparıldık. Almanya olarak kabusu yaşıyoruz."dedi.

FIFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ Dünya basınında yükselen çığ gibi tepkilerin ardından FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina acil bir açıklama yaparak kararı savundu. Hakemlere turnuva öncesi "özellikle kalecileri engellemeye yönelik kasıtlı duruşları cezalandırın" talimatı verildiğini belirten Collina, şunları söyledi: "Hücum oyuncusu topla ilgilenmiyor ve rakip kalecinin hareketini engellemek, onun kaleyi savunmasını önlemek amacıyla kasıtlı olarak hareket ediyorsa, hakemler ve VAR müdahale etmelidir. Teknik direktörler ve oyuncular bu yeni protokol konusunda turnuva öncesi bilgilendirildi, dolayısıyla hakemlerin bu faulleri cezalandırması hiç de şaşırtıcı olmamalı."

PENALTI KAÇIRAN YILDIZLARA IRKÇI TACİZ! Dünya Kupası'ndaki bir diğer büyük skandal ise Monterrey’de oynanan Hollanda-Fas maçının ardından patlak verdi. Normal süresi 1-1 biten maçta Hollanda, penaltı atışlarında Fas'a elenerek turnuvaya veda etti. Maçın hemen ardından penaltı atışlarından yararlanamayan Hollandalı yıldızlar Justin Kluivert, Quinten Timber ve Crysencio Summerville, sosyal medyada organize, ırkçı taciz dalgasına maruz kaldı. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) skandalı lanetleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı: "Oyuncularımıza yapılan bu ırkçı tacizleri korkunç buluyoruz. Hukuk ekibimiz bu nefret dolu ifadeleri kullanan herkes hakkında cezai işlem başlatılması için resmi şikayette bulundu. Futbol birleştirir, ayrımcılık ise futbolun temsil ettiği her şeye aykırıdır."



RONALD KOEMAN İSTİFA ETTİ Irkçılık skandalı ve tarihi elenmenin hemen ardından Hollanda'da ikinci deprem teknik direktör koltuğunda yaşandı. 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Ronald Koeman, milli takımdaki görevinden istifa ettiğini ve teknik direktörlük kariyerini tamamen sonlandırmış olabileceğini duyurdu. Milli takımdaki ikinci dönemi büyük tartışmalara sahne olan ve Fas karşısına çıkardığı 5'li savunma sistemi nedeniyle sert eleştirilen Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hepimiz tarih yazacağımız bir Dünya Kupası hayal etmiştik, gerçekleşmedi. Bundan benden daha fazla hayal kırıklığına uğrayan kimse yoktur. Ancak geçtiğimiz yıllar, futboldan çok daha önemli şeyler olduğunu bana yeniden fark ettirdi. Futbol benim hayatımdı ancak sağlık paha biçilemez. Sevdiğiniz biri zorlu bir mücadele verirken bakış açınız değişir."

EŞİ KANSER OLDU Koeman'ın bu ani istifasının ve futbolu bırakma kararının arkasındaki en büyük etkenin, eşi Bartina Koeman'a yeniden meme kanseri teşhisi konulması olduğu öğrenildi. Hollanda basını, tecrübeli hocanın artık tamamen ailesine odaklanacağını yazdı. Almanya'yı saf dışı bırakan Paraguay ise son 16 turunda Philadelphia'da Fransa'nın rakibi oldu.

DÜNYA KUPASI KUTLAMALARINDA KAN AKTI: MEKSİKA’DA İZDİHAM: 3 ÖLÜ Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'nın, son 32 turunda Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmesi ülkede trajik bir olayla gölgelendi. Meksika’nın 1986 yılından bu yana Dünya Kupası eleme turlarında elde ettiği bu ilk tarihi galibiyet, milyonlarca insanı sokaklara döktü. Başkent Mexico City’deki sembolik Bağımsızlık Meleği Anıtı çevresinde toplanan devasa kalabalıkta, kutlamaların coşkusuyla kısa sürede kontrol kaybedildi ve büyük bir izdiham meydana geldi. Meksikalı yetkililer, yaşanan izdihamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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