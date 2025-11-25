Dünyanın en kalabalık şehir değişti (Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir?) Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan "Dünya Kentleşme Beklentileri 2025" raporuna göre dünyanın en kalabalık şehri ünvanı yer değiştirdi. Nüfusunun yaklaşık 42 milyon olduğu tahmin edilen Cakarta ilk sıraya yükseldi. Cakarta, 2018 yılında yayınlanan bir önceki raporda 33. sırada yer alıyorken Japonya’nın başkenti Tokyo zirvedeydi. Türkiye'den İstanbul ise listenin ilk sıralarına yaklaştı. Peki "Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir? İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasında kaçıncı sırada?"...

Dünyanın en kalabalık şehir değişti (Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir?) BM'nin raporunda 36 milyonluk nüfusuyla Bangladeş’in başkenti Dakka'nın "yüzyılın ortasına kadar dünyanın en büyük şehri olması beklendiği" belirtildi. BM projeksiyonlarına göre Dakka, 2050 yılında 52,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olacak.



Dünyanın en kalabalık şehir değişti (Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir?) Tokyo'nun nüfusunun ise Japonya'nın yaşlanması ve nüfus krizi nedeniyle 2,7 milyon azalması bekleniyor.

Dünyanın en kalabalık şehir değişti (Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir?) "Dünya Kentleşme Beklentileri 2025" raporu dünyadaki 8,2 milyar insanın neredeyse yarısı artık şehirlerde yaşadığını ortaya koyarken, son 75 yılda şehir sakinlerinin sayısında iki kat artış yaşandığını gösterdi.



Dünyanın en kalabalık şehir değişti (Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir?) Dünya genelinde nüfusu en fazla olan 10 şehrin 9'u ise Asya'da bulunuyor. Tek istisnayı, 25 milyonluk nüfusuyla 7. sırada yer alan Mısır'ın başkenti Kahire oluşturuyor.

Dünyanın en kalabalık şehir değişti (Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir?) Diğer taraftan sıklıkla deprem ve sel baskınlarına maruz kalan Cakarta büyük ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ağustos 2019'da dönemin Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin dünyanın en yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biri olan Borneo bölgesinde yer alan Nusantara'ya taşınacağını söylemişti. Ancak bu hamle, inşaat gecikmeleri, yabancı yatırım eksikliği, yönetim ve arazi sorunları gibi çeşitli aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.



İSTANBUL KAÇINCI SIRADA? Raporda 2025 yılı itibariyle 15 milyon 15 bin nüfusa ulaşan İstanbul 17. sırada yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ Raporda İlk 10'da yer alan diğer şehirler ve nüfusları sırasıyla şu şekilde: Cakarta, 41 milyon 914 bin

Dakka, 36 milyon 585 bin

Tokyo, 33 milyon 413 bin

Yeni Delhi, 33 milyon 222 bin

Şangay, 29 milyon 559 bin

Guangzhou, 27 milyon 563 bin

Kahire, 32 milyon 366 bin

Manila, 24 milyon 735 bin

Kalküta, 22 milyon 550 bin

Seul, 22 milyon 490 bin

Karaçi, 21 milyon 423 bin

AYŞEGÜL DAHİ

Haberle İlgili Daha Fazlası