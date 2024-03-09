Gazze'de kıtlık baş gösterdi, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, bir yandan da açlıkla mücadele etmeye çalışıyor. Kıtlığın baş göstermesinden bu yana açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Kıtlığın pençesindeki Filistinliler, hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek tüketiyor. Bölgeden korkunç görüntüler geliyor. Açlık ve susuzluk yüzünden hayatını kaybedenleri sayısı artıyor. Başta kuzey bölgeleri olmak üzere İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’de özellikle un ve temel gıdalara ulaşım oldukça zor.

3 ÇOCUK DAHA YETERSİZ BESLENMEDEN ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şifa Hastanesinde 3 çocuğun daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Kudra, böylelikle açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 6 Mart'ta yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan 20 kişinin öldüğü belirtilmişti.

GAZZE KITLIĞA SÜRÜKLENDİ

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.