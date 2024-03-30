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Hollanda'da hareketli saatler! Çok sayıda kişi rehin alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollanda&#039;da hareketli saatler! Çok sayıda kişi rehin alındı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı. Polisin, bölgedeki evleri tahliye ettiği öğrenildi. İlk açıklamada terör saldırısı izi bulunmadığı da belirtildi.

Hollanda'nın Ede şehrinde bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı. Bölgedeki evler boşaltılırken şehir merkezi kapatıldı.

KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Ede merkezindeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehin alma olayı sürüyor" denildi. Henüz kaç kişinin rehin alındığı bilinmiyor.  Öte yandan ilk belirlemelere göre rehin olayının terör saldırısı olduğuna dair bir belirtinin bulunmadığı da bildirildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Yerel belediye, internet sitesinde kent merkezinin kapatıldığını ve çevik kuvvet polisi ile patlayıcı uzmanlarının olay yerinde olduğunu açıkladı. 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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