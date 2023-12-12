Holokost gerçek mi? Anket sonuçları ortaya koydu: ABD'li gençler 'Efsane' olduğunu düşünüyor

12 Aralık 2023 11:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:15

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasındaki katliamlar dünya çapında geniş yankı uyandırdı. ABD ve Almanya, İsrail'in katliamlarına en büyük desteği veren ülkeler oldu. Almanya'nın, 'Yahudilere yönelik saldırılar bize yapılmıştır' gibi sözleri geçmişte yaşanan Holokost'un mahcubiyeti olarak yorumlanırken, ABD'de özellikle genç kesimler Filistin'e destek oluyor.

ABD'Lİ GENÇLER HOLOKOST'A İNANMIYOR

ABD'de özellikle üniversitelerdeki gençlerin Filistin'e destek olması, yeni anket çalışmaları yapılmasına sebep oldu. YouGov/The Economist anketi bu desteğin sebeplerini ortaya koydu. Yapılan anket, neden bu kadar çok üniversite çağındaki Amerikalı'nın antisemitizmi ifade etmekten endişe etmediğine ışık tutuyor. ABD'de, 18-29 yaşları arasındakilerin yüzde yirmisi Holokost'un bir efsane olduğuna inanıyor.

HOLOKOST, ABARTILI BULUNUYOR

YouGov/The Economist anketi, bu yaş grubunun yüzde 8'inin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi Yahudi soykırımı programının sahte olduğuna "kesinlikle katıldığını", yüzde 12'sinin ise "katılma eğiliminde olduğunu" gösteriyor.

Ayrıca yüzde 23'ü Holokost'un "abartıldığını" söylerken, yüzde 28'i Yahudilerin ABD'de "çok fazla güç kullandığına" inanıyor.

Beyazlardan daha fazla siyah ve Hispanik bu üç ifadeye katılıyordu ve Holokost "efsane" sonuçları tüm eğitim seviyelerinde sabit kaldı. Buna karşılık, 65 yaş üstü Amerikalıların hiçbiri Holokost'un bir efsane olduğunu söylemedi; yalnızca yüzde 2'si bunun abartılı olduğuna "kabul etme eğiliminde" ve yüzde 6'sı Yahudilerin çok fazla güce sahip olduğuna inanıyor.

SOSYAL MEDYADAN HABER ÖĞRENENLER, TEORİLERE DAHA FAZLA İNANIYOR

Pew Araştırma Merkezi'nden 2022'de yapılan bir ankete göre, 30 yaşın altındaki Amerikalıların sosyal medyadaki bilgilere güvenme olasılıkları, ulusal haber kuruluşlarına güvenme olasılıklarıyla aynı. Daha yakın zamanlarda Pew, 18-29 yaşları arasındakilerin% 32'sinin haberlerini Tik Tok'tan öğrendiğini söyledi. Sosyal medya siteleri komplo teorileriyle dolu ve araştırmalar, sosyal medya kullanım oranları ile bu tür teorilerdeki inançlar arasında güçlü ilişkiler buldu. Veri istihbarat şirketi olan Generation Lab tarafından yapılan yakın tarihli bir ankette, TikTok kullanan gençlerin antisemitik inançlara sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ABD, YENİ TEDBİRLER ALIYOR

Dün, senatörler Bir Daha Asla (Holokost) Eğitim Yasası için federal finansmanı yeniden yetkilendirmek üzere bir yasa tasarısı çıkardılar. Parlamento geçen ay kendi yasa tasarısını çıkardı.

Nevada Senatörü Jacky Rosen (D) şunları söyledi: "Öğrencileri Holokost'un ciddiyeti ve kapsamı konusunda eğitmemek, kurbanlarının anısına ve gelecekte bu tür zulmü önleme görevimize saygısızlıktır."

Yüzde 6'ya karşılık yüzde 13'ü "İsrail'in Holokost mağduriyetini kendi amaçları için sömürdüğüne inanıyor."

Yüzde 33'e karşı 6 "insanlar İsrail mal ve ürünlerini boykot etmeli" diyor.

Yüzde 32'ye karşı 13'ü "İsrail'in bir apartheid devleti olduğuna" inanıyor.

Yüzde 40'a karşı 18, "İsrail bilinçli olarak Filistin halkını yok etmeye çalışıyor" diyor.

yüzde 51'e karşı yüzde 88'i "İsrail'in var olma hakkına sahip olduğuna inanıyor."

DEMOKRATLAR, DAHA FAZLA İNANIYOR

YouGov tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Holokost'un bir efsane olduğuna Demokratlar daha fazla inanıyor.

YouGov anketini yanıtlayanlardan Demokratların %10'u Holokost'un bir efsane olduğuna inanıyor. Buna karşılık Cumhuriyetçilerin %6'sı da Holokost'un bir efsane olduğuna inanıyor.

"Demokratların, ABD'deki Siyahlara, Müslümanlara ve Araplara karşı nefret suçlarının ciddi sorunlar olduğunu söylemeleri Cumhuriyetçilerden çok daha olası. Cumhuriyetçilerin, Hıristiyanlara ve beyaz insanlara karşı nefret suçlarının ciddi olduğunu söylemeleri Demokratlardan daha olası "dedi.