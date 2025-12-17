İngiltere Genelkurmay Başkanı: Ölümcül NATO’ya liderlik etmeliyiz
İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, ülkesinin Rusya ile arasında artan gerilimi değerlendirdi.
- Rusya NATO'ya meydan okuma, sınırlandırma, bölme ve ortadan kaldırmaya yönelik dileklerini açık etti.
- Durum kariyer boyunca söz konusu olan en tehlikeli durum.
- Barışın maliyeti yükseliyor ve buna verilecek karşılık sadece silahlı kuvvetleri güçlendirmekten öte olmalı.
- İngiltere daha fazla kişiyi düzenli ordu ve rezervlerde savaşmaya hazır olmaya teşvik etmeli.
- Silahlı kuvvetlerin 'içinin oyulması' son bulmalı.
- İngiltere daha güçlü ve ölümcül bir NATO liderliğinde bulunmalı.
İngiltere’nin çatışma tehditlerine yönelik caydırıcılığını artırması gerektiğini belirten Knighton “Ülkemiz, henüz Rusya’dan gelen tehditleri Avrupa’daki diğer müttefiklerimiz kadar şiddetli bir şekilde hissetmiş değil” dedi.
Rus yönetiminin, NATO’ya meydan okuma, sınırlandırma, bölme ve nihayetinde bu oluşumu ortadan kaldırmaya yönelik dileklerini açık hâle getirdiğini kaydeden Knighton “Durum, kariyerim boyunca gördüğümden daha tehlikeli oldu. Barışın maliyeti gittikçe yükseliyor. Buna vereceğimiz karşılığımızın basit bir şekilde silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmekten öteye gitmesi gerekir. Görevimiz savaştan kaçınmak olsa da İngiltere daha fazla kişiyi düzenli orduda ve rezervlerde savaşmaya hazır olmaya teşvik etmelidir” dedi.
İngiltere Genelkurmay Başkanı “Silahlı kuvvetlerimizin ‘içinin oyulması’ son bulmalı ve daha güçlü, daha ölümcül bir NATO’ya liderlik etmeliyiz. Herkesin oynayacağı bir rol olacak. Gerekirse erkek ve kız evlatlar, meslektaşlarım, gaziler mücadele edecek” ifadelerini kullandı.