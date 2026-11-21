İngiltere Kralı 3. Charles, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'a teşekkür mektubu gönderdi. Türkiye'nin uluslararası toplumu bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Charles, dünya liderlerine iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulundu.

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İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen mektupta Charles, Türkiye'ye zirvenin ev sahipliğini ve başkanlığını üstlenmesinden dolayı teşekkür etti.

KRAL CHARLES'TAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası toplumu bir araya getirmesine değinen Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Charles, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"COP31 için Antalya'da bir araya geldiğiniz bu vesileyle, katılan herkese en içten iyi dileklerimi ve desteğimi özellikle iletmek istedim. Uluslararası toplumu böylesine önemli bir anda bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye halkına, Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya hükümetine minnettarım."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UZAK BİR TEHDİT DEĞİL"

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan aşırı hava olaylarına değinen İngiltere Kralı, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek ağırlaştığını ifade etti.

Charles, "Hepimizin çok iyi bildiği gibi, dünyanın dört bir yanında topluluklar şimdiden şiddetli sıcaklar, seller, kuraklıklar, orman yangınları ve fırtınalarla mücadele ediyor. Yakın zamanda yaşanan olaylar, kimi zaman en trajik biçimde, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit değil, bugün yaşanan ve giderek büyüyen bir gerçeklik olduğunu bize hatırlattı." dedi.

"HAREKETE GEÇME İHTİYACI HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ACİL OLMAMIŞTI"

Fosil yakıt piyasalarındaki aksaklıkların enerji güvenliği açısından oluşturduğu risklere değinen Charles, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve gıda üretiminde kimyasal gübrelere bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade etti.

İklim değişikliği ve doğa tahribatının birbirine bağlı tehditler olduğunu belirten Charles, COP31 Başkanlığının daha önce verilen taahhütleri somut adımlara dönüştürme yaklaşımını destekledi.

İngiltere Kralı, şu ifadeleri kullandı:

"Harekete geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar açık ve bu kadar acil olmamıştı. Bir derecenin her kesri önemlidir. Bu nedenle Başkanlığın daha önce verilmiş taahhütleri somut eyleme dönüştürme kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum. Petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030'a kadar acilen giderilmesi, yakın vadeli ısınmayı yavaşlatmak için mevcut en hızlı fırsatlar arasındadır; bu, fosil yakıtlardan uzaklaşmayla birlikte atılması gereken temel bir adımdır."

TEMİZ ENERJİ VE İKLİM FİNANSMANI ÇAĞRISI

Kral Charles, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini belirterek hükümetlere, yatırımcılara ve özel sektöre ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Charles, mektubunda şunları söyledi:

"Temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, gelecekteki refahımız ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olacaktır. Şimdi metan ve diğer güçlü kirleticileri sınırlamak, tüm yaşamın bağlı olduğu ormanları, okyanusları ve diğer ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek, yeşil elektrifikasyonu ilerletmek ve kırılgan toplulukların halihazırda yaşanan değişikliklere dayanabilmelerine yardımcı olmak için hızla harekete geçme zamanıdır. Bunların hiçbiri gereken ölçekte finansman olmadan başarılamaz. Hükümetler, iş dünyası, yatırımcılar, kurumlar ve hayırseverler, sermayenin dayanıklı ve sürdürülebilir bir geleceği baltalamak yerine desteklemesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Deneyimler, yenilikçi finansman, yatırım ve sigorta modellerinin gerçek bir fark yaratabileceğini göstermektedir. İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşama biçiminde kalıcı bir değişim, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki hayati bir ortaklık aracılığıyla gerçek anlamda sürdürülebilir piyasalar oluşturmak üzere özel sektörün yaratıcılığının ve gücünün harekete geçirilmesine bağlıdır."

"ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ BİZİ VERDİĞİMİZ SÖZLERLE DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YARGILAYACAK"

İngiltere Kralı, Londra İklim Eylemi Haftası'nda ve Antigua ve Barbuda'da düzenlenen Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılan adımlardan umut duyduğunu ifade etti.

COP31'in yalnızca yeni taahhütlerin açıklandığı bir zirve olarak kalmaması gerektiğini belirten Charles, dünya liderlerine seslendi:

"Dünya COP31 için bir araya gelirken, aynı ortaklık ve ortak amaç ruhunun, gezegenimizin ve gelecek kuşakların acilen ihtiyaç duyduğu ortak eyleme ilham vermesini umut ediyorum. Bu nedenle sizi ve Antalya'da size katılan herkesi, bu ana yalnızca iddiayla değil, bu iddiayı eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılık vermeye çağırıyorum. COP31'in mirası bu olmalıdır. Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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