İsrail, masumların parasına da göz dikti! Filistinlilerin 2.7 milyon dolarına el koydular

28 Aralık 2023 21:27 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 21:33

İsrail ordusu, polisi ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) çok sayıda silahlı güç, işgal altındaki Batı Şeria'da operasyonlar düzenledi. Yapılan açıklamada Hamas'a ait olduğu iddia edilen milyonlarca İsrail Şekeli'ne el konulduğu belirtildi. Ayrıca, döviz bürolarında çalışan 21 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Baskında paraların yanı sıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarının da incelemeye alındığı aktarıldı. El koyma işleminin Savunma Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği savunuldu. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösterenlere ise biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

BM'DEN ÇAĞRI: GÖZALTILARI DURDURUN

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Batı Şeria'da, 7 Ekim-20 Kasım tarihlerindeki insani durumu incelediği yeni bir rapor yayımladı. Raporda, şu ifadeler yer aldı: Askeri silahların kullanılması ve bölgedeki güvenlik güçlerinin operasyonları bir an önce son bulmalı. Hukuka aykırı gözaltılar ve Filistinlilere yönelik kötü muamele durdurulmalı.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Batı Şeria'da 7 Ekim-27 Aralık tarihlerinde 79'u çocuk 300 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri 291, yasa dışı Yahudi yerleşimciler 9 kişiyi öldürdü. 7 Ekim öncesinde ise bölgede 200 Filistinli katledildi. Bu, 2005'ten beri 10 aylık süre için en yüksek rakam.

İŞKENCELER RAPORDA

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da 40'ı gazeteci 4 bin 700'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden bazıları çırılçıplak soyuldu ve saatlerce kelepçeli, elleri gözleri bağlanmış vaziyette tutuldu. Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddeti de arttı. Batı Şeria'daki insan hakları durumu kötüye gidiyor.

"BÖYLE ŞİDDET GÖRMEDİK"

Raporda BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de sözlerine yer verildi. Türk "Filistinlilere yönelik muamele son derece rahatsız edici. Bu raporda belgelenen (insan hakları) ihlaller uzun süredir olan şeyler. Ancak bu denli şiddet ve baskıyı yıllardır görmemiştik. İsrail'i, Filistin nüfusuna yönelik yerleşimci şiddetine son vermek için açık ve etkili adımlar atmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.