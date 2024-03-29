Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Kapalı kapılar arkasında Gazze planı! ABD savaş sonrası için "çok uluslu güç" planı yapıyor

Kapalı kapılar arkasında Gazze planı! ABD savaş sonrası için "çok uluslu güç" planı yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kapalı kapılar arkasında Gazze planı! ABD savaş sonrası için &quot;çok uluslu güç&quot; planı yapıyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD kapalı kapılar arkasında görüşmeler yaptığı öne sürüldü. İddialara göre ABD, Gazze savaş sonrası için "çok uluslu güç" planı yapıyor.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. İsrail'in gıda yardımlarını engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze'de binlerce Filistinli Ramazan ayını kıtlık içinde geçiriyor. İsrail, karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılarda 33 binden fazla Filistinli ölürken, ABD Başkanı Biden yönetiminin kapalı kapılar arkasında savaş sonrası için Gazze planı yaptığı öne sürüldü.

ABD GAZZE'DE SAVAŞ SONRASI İÇİN GÖRÜŞME YAPIYOR

ABD merkezli medya kuruluşu Politico Biden yönetiminin kapalı kapılar ardında Gazze'nin geleceği ile ilgili seçenekleri tartışıyor. Politico'nun ismini vermediği 2'si ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 4 resmi yetkiliyle görüştüğü habere göre yetkililerden biri, "Kriz sona erdikten sonra Gazze'deki geçici yönetim ve güvenlik yapılarına yönelik çeşitli senaryolar üzerinde ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Hem İsraillilerle hem de ortaklarımızla, zamanı geldiğinde Gazze'de önemli unsurlar hakkında bir dizi görüşme yaptık." ifadelerine yer verildi.

GAZZE İÇİN ÇOK ULUSLU GÜÇ PLANI

Seçeneklerin hiçbirinde ABD askerinin sahaya inmesinin planlanmadığına işaret edilen haberde, bunun yerine Pentagon'un, Filistinli bir barışı koruma ekibi alternatifi de dahil diğer ülkelerin de katılacağı Gazze'deki güvenlik gücünü finanse etmeyi değerlendirdiği vurgulandı.

İSRAİL SICAK BAKMIYOR

İsrail tarafının Gazze'de olası bir güvenlik gücü oluşturulması tartışmalarına sıcak bakmadığına işaret edilen haberde, bazı İsrailli yetkililerin Gazze'yi tekrar işgal etmeyi dile getirdiği ancak ABD'nin bu seçeneğe karşı çıktığı öne sürüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı!" Biden'a New York'ta Gazze protestosu! - Dünya"Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı!"Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler - DünyaMescid-i Aksa'da 125 bin secde!Moskova'daki saldırıda 100'den fazla insanı kurtaran Müslüman gence hizmet madalyası - DünyaRusya'da Müslüman gence hizmet madalyasıFransa'da başörtüsü skandalı! Müslüman öğrenciye zulmeden müdür, istifa etti - DünyaBaşörtüsü skandalı! Tepkilere dayanamayınca istifa ettiKuzey Mitroviça’da Türkçe resmi dil oldu - DünyaKuzey Mitroviça’da Türkçe resmi dil oldu⁠Biden yönetiminden yıkılan köprünün onarımı için destek geliyor - Dünya⁠Biden yönetiminden yıkılan köprünün onarımı için destek geliyorİsrail'de Savaş Kabinesi'nde Netanyahu karşıtı sesler yükseldi - DünyaSavaş Kabinesi'nde Netanyahu karşıtı sesler yükseldiSahilde ayağına takıldı! 1.8 milyon yaşında bir fosil - DünyaSahilde ayağına takıldı! 1.8 milyon yaşında bir fosilYapışık ikizlerden Abby evlendi: Düğün dansı ortaya çıktı - DünyaYapışık ikizlerden Abby evlendi!X'te ücretli abonelikler ücretsiz kullanılabilecek! Elon Musk şartını açıkladı - DünyaX'te ücretli özellikler kalkıyor! Musk şartını duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...