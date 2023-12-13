Kırgızistan'daki Türk Büyükelçiliği yakınında patlama!

13 Aralık 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:55

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Bir araçta yaşandığı öğrenilen patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Henüz nedeni bilinmeyen patlama büyükelçilik binasının hemen yakınında yaşandı. Olaydan ilk gelen görüntülerde bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin aracı soğutmaya çalıştığı görüldü. Patlamada can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Olayın nedenine ilişkin Kırgısiztan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ayrıntılar geliyor...