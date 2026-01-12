Dijital medya kuruluşları için 'trafik çağı' sona eriyor. Yeni bir rapora göre, medya yöneticileri önümüzdeki üç yıl içinde arama motorlarından sitelerine gelen trafiğin yapay zeka özetleri ve sohbet robotları nedeniyle yüzde 43 oranında düşeceğinden endişe ediyor. Medya kuruluşları bu krize karşı radikal bir dönüşüm planlıyor: Gazetecilerin YouTube ve TikTok içerik üreticileri gibi davranmaya teşvik edilmesi ve abonelik modeline geçiş, yeni dönemin hayatta kalma reçetesi olacak.

Global medya kuruluşları, internet trafiğinin temel kaynağı olan arama motoru yönlendirmelerinin, yapay zeka özetleri ve sohbet robotları nedeniyle hızla çöküşe geçtiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Sektör yöneticileri, önümüzdeki üç yıl içinde sitelerine gelen web trafiğinin yüzde 43’e varan oranda azalmasını bekliyor.

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 51 ülkeden 280 medya liderinin görüşlerini içeren yeni raporu, dijital yayıncılık için 'trafik çağının' sonuna gelindiğini işaret ediyor. Rapora göre, yapay zeka genel bakışlarının (AI Overviews) ve algoritma değişikliklerinin etkisiyle, haber sitelerine giden arama trafiği sadece bir yıl içinde küresel olarak üçte bir oranında düşüş yaşadı. Chartbeat verilerine göre, 2 bin 500'den fazla haber sitesi için Google aramalarından gelen yönlendirmelerdeki düşüş oranı yüzde 33 olarak belirlendi.

MEDYA KURULUŞLARININ YENİ KORKUSU: YAPAY ZEKA BİZİ DEVREDIŞI BIRAKACAK

Enstitü'den kıdemli araştırmacı Nic Newman, internetin başlangıcından bu yana yayıncıları ayakta tutan "trafik çağı"nın kapanmakta olduğunu söyledi. Newman, "Sırada ne olduğu açık değil. Medya patronları, yapay zeka sohbet robotlarının bilgiye erişmek için yeni ve kolay bir yol açarak haber markalarını ve gazetecileri dışarıda bırakmasından korkuyorlar" açıklamasında bulundu.

Ancak raporda, yapay zekanın her şeyi ikame edemeyeceği de vurgulandı. Güvenilir haberler, uzman analizleri ve özellikle zorlu zamanlarda toplumsal önemini koruyan bakış açıları yapay zeka için hâlâ zorlu alanlar arasında yer alıyor. Newman, "Harika hikâye anlatıcılığını ve insani dokunuşu yapay zekanın taklit etmesi zor olacak" dedi.

ABONELİK VE İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ MODELİ

Trafik odaklı büyük hitler alma stratejisinden uzaklaşan yayıncılar, bu krize karşı yeni bir rota çiziyor. Artık hikâyeye tıklanma oranlarını kovalamak yerine, izleyicilerle doğrudan ilişki kurmayı sağlayan abonelik modellerine geçiş hız kazanıyor.

Bununla birlikte, raporda medya şirketleri arasında dijital platformlara yatırım yapmak için büyük bir acele olduğu ortaya çıktı. Kısa biçimli video ve ses içeriğinin popülaritesinin artmasıyla birlikte, yöneticilerin büyük çoğunluğu radikal bir kültürel değişime hazırlanıyor. Buna göre çalışmaya katılan dijital içerik üreticilerinin yüzde 75'i personelini 2026'dabir gazeteciden ziyade daha çok içerik üreticisi davranmaya teşvik edecek. Katılımcıların yüzde 50'si ise içeriklerini dağıtmak için halihazırda popüler olan içerik üreticileriyle ortaklık kurmayı planlıyor.

