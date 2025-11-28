Papa Leo ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi dünya basınında: Türkiye bölgedeki istikrar için çok önemli

Cumhurbaşkanırdoğan dün Türkiye’yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Erdoğan ve Papa ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Papa ziyaretinde verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum. İkili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. Biz ilhamını çift başlıklı Selçuklu kartalından alan yüzü hem doğuya hem batıya dönük bir ülkeyiz. Krizler karşısında sorumluluk alıyor, barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Herkes için barış, herkes için huzur istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“Papalık dönemimin yurt dışı yolculuklarına ülkenizi ziyaret ederek başlamaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Papa 14. Leo ise şu mesajları verdi: "İnsanlık tarihinde yüzyıllar süren çatışmaların olduğu ve dünyamızın hâlâ adaleti ve barışı çiğneyen hırslar ve seçimler sebebiyle istikrarlı olmadığı doğrudur. Yolculuğumun logosu olarak seçilen Boğaz üzerindeki köprü imgesi ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir. Şu anda, küresel seviyede yüksek gerilimli bir çatışma dönemine şahitlik ediyoruz. Bu, ‘kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşına’ zemin hazırlamaktadır. Buna asla boyun eğmemeliyiz. Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında istikrar ve yakınlaşma kaynağı olsun." dedi.