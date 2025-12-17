Türkiye’nin, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda yeni bir adımı masaya aldığı öne sürüldü. Bloomberg’e dayandırılan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede S-400 dosyasını gündeme getirdi.

Bloomberg'ün iddiasına göre yaklaşık on yıl önce yapılan alım sonrası ABD ile ciddi kriz yaşayan Ankara, Washington’la savunma ilişkilerini normalleştirmek için S-400’leri iade etmeyi değerlendiriyor.

"WASHİNGTON BASKIYI ARTIRDI"

Bloomberg’e göre Ankara’nın ABD ile ilişkileri sıfırlama arayışı, Washington’un S-400 konusundaki baskısını artırdı. Dosya, Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede de ele alındı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başında yaptığı açıklamada, sürecin dört ila altı ay içinde çözülebileceğini söylemişti.

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, ilerlemenin yaptırımların hafifletilmesi ve F-35 hayalet savaş uçaklarına yeniden erişimle bağlantılı olduğunu aktardı. Üst düzey bir Türk diplomat, ABD yaptırımlarının gelecek yıl kaldırılmasının beklendiğini ifade etti.

F-35 programına dönüşün, Türkiye’nin 2019’dan önce aktif rol oynadığı savunma ekosistemine yeniden dahil olmasını sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca yayında ""Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımının önü açabilir" görüşüne yer verildi.

"ERDOĞAN KONUYU PUTİN’LE MASAYA GETİRDİ"

Haberde yer alan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede S-400 konusunu gündeme taşıdı.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu adımı ABD ile ilişkileri toparlama hedefiyle attığını yazdı.

Kremlin cephesi ise Moskova’ya böyle bir resmi talep ulaştığı iddiasını reddediyor.

WASHİNGTON’UN YILLARDIR SÜREN BASKISI

ABD, S-400 alımının ilk gününden bu yana Türkiye’ye sistemlerden vazgeçmesi yönünde baskı uyguladı. Söz konusu süreç, yaptırımların devreye alınmasına ve Türkiye’nin 2019 yılında F-35 programından çıkarılmasına yol açmıştı.

Türkiye, F-35 projesi kapsamında yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmış olmasına rağmen bu bedel iade edilmedi.

S-400’lerden vazgeçilmesi halinde ABD yaptırımlarının kaldırılması ve savunma alanında işbirliğinin yeniden başlaması ihtimali gündeme geliyor. Ankara, bu sürecin NATO içindeki konumunu da güçlendirebileceği görüşünde.

GERİ ÖDEME TALEBİ NASIL OLACAK?

Habere göre Türkiye, S-400 sistemi için Rusya’ya ödediği bedelin geri alınmasını da talep ediyor. Seçenekler arasında bu tutarın petrol ve doğal gaz ithalat faturalarıyla mahsup edilmesi de yer aldı. Ancak bu başlığın ayrıntılı müzakere gerektirdiği vurgulandı.

Yazar, "Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir pazarlık alanı açıldı" dedi.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: S-400’LER TÜRKİYE’DE KALIYOR

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, geçtiğimiz günlerde Türkiye Today’e yaptıkları açıklamada S-400’lerin başka bir ülkeye devredilmesi, satılması ya da elden çıkarılması yönünde bir gündem bulunmadığını net şekilde ifade etti.

Son dönemde Hindistan ihtimali ve Rusya’nın sistemleri geri almak istediğine yönelik iddialar bu açıklamalarla birlikte yalanlandı.

