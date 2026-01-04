ABD, Venezuela'da gerçekleştirdiği geniş çaplı bir operasyonla Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a götürdü. Burada DEA ajanları tarafından gözaltına alınan Maduro'nun ABD'de yargılanacağı bildiriliyor. ABD Başkanı Trump, ülkeyi geçici bir süre kendilerinin yöneteceğini açıklarken, bölgedeki petrol yataklarının tam verimle işletilmesi için ABD'li şirketlerin çalışmaya başlayacağını da ekledi. İVenezuela Yüksek Mahkemesi, ABD operasyonunda gözaltına alınan Nicolás Maduro’nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesine karar verdi. İşte tüm dünyanın gündemine oturan olayda dünden beri yaşananlar...

ABD hükümetinin "Mutlak Kararlılık" adını verdiği bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdığı bildirildi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün sabaha karşı yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonu doğrulayarak, Maduro ve eşinin yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Trump, "Çok iyilerini yaptık ama bunun gibisini hiç görmedim" ifadeleriyle tanımladığı operasyonu "televizyon dizisi gibi seyrettiğini" belirtti.

VENEZUELA GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI'NI BELİRLEDİ

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Nicolás Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınmasının ardından, devlet yönetiminin devamı için kritik bir karar aldı. Venezuela Yüksek Mahkemesi, ABD operasyonunda gözaltına alınan Nicolás Maduro’nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesine karar verdi.

GEÇİCİ BAŞKANLIK TALİMATI

Mahkeme kararında, Delcy Rodríguez’in “yönetimin sürekliliğini sağlamak ve ulusun savunmasını yürütmek amacıyla başkanlığın tüm yetkilerini ve görevlerini vekaleten üstlenmesi” gerektiği ifade edildi. Venezuela Anayasası, başkanın görevini yerine getirememesi halinde yetkilerin başkan yardımcısına geçmesini öngörüyor.

Mahkeme, Maduro’nun görevini kalıcı olarak yapamayacağına dair bir hüküm kurmadı. Kararda, cumhurbaşkanının zorla yokluğunda devlet düzeninin ve egemenliğin korunması için uygulanacak hukuki çerçevenin ele alınacağı kaydedildi.

MADURO NEW YORK'TA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne iniş yaptı. Maduro, inişin ardından Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanları tarafından burada gözaltına alındı.

Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesinde bulunan federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulması bekleniyor. Bu tesis, daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumların da kaldığı bir yerleşke olarak biliniyor.

GÖZALTI MERKEZİNE GETİRİLDİ

ABD'nin CNN televizyonu tarafından yayımlanan görüntülere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro helikopterle Manhattan'a getirildikten sonra, kolluk kuvvetleri eşliğinde gözaltı merkezine götürüldü.

Bu esnada Maduro, kendisini bekleyenlere İngilizce olarak, "İyi geceler, mutlu yıllar" ifadeleriyle seslendi.

Maduro ve Flores'in önümüzdeki hafta Manhattan federal mahkemesinde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.Play Video

TRUMP: VENEZUELA’YI BİZ YÖNETECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından ülkenin kontrolünü Amerikan yetkililerinin üstleneceğini açıkladı.

Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey yetkililerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen Trump, operasyonu "Amerikan tarihindeki Amerikan gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biri" olarak nitelendirdi.

Trump, "Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonda hava, kara ve deniz unsurlarının kullanıldığını belirten ABD Başkanı, Venezuela'nın askeri kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirildiğini de sözlerine ekledi. Trump, Maduro'nun kaçırılmasının ardından bir savaş gemisindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, Caracas’ta yaşanan elektrik kesintisine de değinerek, bunun “sahip olunan belirli bir uzmanlık sayesinde” gerçekleştiğini söyledi. Operasyonun etkisine vurgu yapan Trump, “Benim gördüklerimi görseydiniz çok etkilenirdiniz” dedi.

Gerek görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasının da gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, müdahalenin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Egemenliğimize karşı bir saldırı vardı, biz de bu yüzden saldırdık.”

Trump ayrıca, “Büyük Amerikan petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız” ifadelerini kullandı.

RODRİGUEZ: HİÇBİR ÜLKENİN KOLONİSİ OLMAYACAĞIZ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Trump'ın basın toplantısının ardından sert bir açıklama yaptı. Rodriguez, "Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız" diyerek ulusal egemenlik vurgusu yaptı ve "Maduro ve eşi derhal serbest bırakılmalı" çağrısında bulundu.

Devlet televizyonunda halka seslenen Rodriguez, Venezuelalılara ülkeyi birlik içinde savunma çağrısı yaparak, "Başkan Maduro'nun böyle durumlar için öngördüğü seferberlik ve olağanüstü halk kararnameleri uygulamadadır," dedi. Hükümetin görev başında olduğunu belirten Rodriguez, "Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır o da Maduro'dur" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Latin Amerika ülkelerine de dayanışma çağrısı yaparak, "Büyük vatan Latin Amerika'ya çağrıda bulunuyorum. Bugün Venezuela'ya yapılan, yarın başka ülkelere de yapılacaktır. Zaman birlik zamanıdır" şeklinde konuştu.

Bu gelişmelerin ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in derhal görevi devralmasına hükmetti.

40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

New York Times gazetesinin üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD'nin başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında hem askeri personel hem de siviller bulunuyor. Bu hava saldırıları, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu operasyon sırasında gerçekleşti.

MADURO VE EŞİ YATAK ODALARINDAN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDI

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir diğer habere göre ise, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından evlerindeki yatak odalarından sürüklendiler. Kaynaklar, operasyonun gece yarısı gerçekleştiğini ve çiftin o sırada uyumakta olduğunu belirtti.

OLASI GÜÇ BOŞLUĞU RİSKİ VE ABD'NİN MÜDAHALE GEÇMİŞİ

Başkan Trump'ın Venezuela'yı nasıl yöneteceğine dair belirsizlik devam ediyor. ABD güçlerinin, Caracas'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine yol açan ve Maduro'yu güvenli evlerinden birinde yakalamaya yönelik operasyonuna rağmen, ülkenin tamamı üzerinde fiili bir kontrolü bulunmuyor; Maduro hükümeti ise görevini sürdürüyor.

12 yılı aşkın süredir Venezuela'yı yöneten Maduro'nun devrilmesi, bu Latin Amerika ülkesinde bir güç boşluğuna neden olma potansiyeli taşıyor. 28 milyon nüfuslu ülkede ortaya çıkabilecek ciddi bir istikrarsızlık, Trump'ı ABD dış politikasının 21. yüzyıla damgasını vuran ve rejim değişikliği gerekçesiyle yapılan Afganistan ve Irak işgalleri gibi bataklıklara sürükleme riski barındırıyor. ABD, 37 yıl önce, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen askeri lider Manuel Noriega'yı devirmek için Panama'yı işgal etmesinden bu yana, "arka bahçesi" olarak gördüğü bu bölgede böylesine doğrudan bir müdahalede bulunmamıştı.

MADURO'YA TERÖRİZM VE UYUŞTURUCU SUÇLAMALARI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'un New York Güney Bölgesi'nde yargılanacağını duyurdu. Bondi'nin açıklamasına göre Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya.

OPERASYONU YÜRÜTEN BİRİM: DELTA GÜCÜ

Amerikan CBS kanalının haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan operasyonu, daha önce 2019'da DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi operasyonunu da gerçekleştiren “Delta” adlı özel birlikler yürüttü.

MUHALİF LİDERDEN HAREKETE GEÇMESİ LAZIM

Nobel ödüllü Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado, ABD'nin ülkesine yönelik askeri müdahalesini savunarak takipçilerine "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun" çağrısı yaptı.

Machado, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesi ve Maduro'nun alıkonulmasıyla ilgili olarak, "ABD'nin, hukuku savunma sözünü yerine getirdiğini" belirtti. Venezuela'da "düzeni yeniden sağlayacaklarını" iddia eden Machado, siyasi tutukluları serbest bırakacaklarını ifade etti. Machado, ABD müdahalesinin "olması gerekenin olduğunu" savundu.

Muhalif lider Machado ayrıca, son seçimleri kazandığını öne sürdüğü Edmundo Gonzalez'in "anayasal görevi üstlenmesi ve ordu tarafından kabul edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Muhalefetin hareketliliğine dikkat çeken Machado, "Bugün görevimizi yerine getirmeye ve iktidarı ele geçirmeye hazırız. Yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun" sözlerini kullandı.

CARACAS’TAKİ ASKERİ ÜS ÇEVRİSİNDE GERİLİM

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, bu olayların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamaların Karakas'taki ana askeri üs olan Fuerte Tiuna yakınlarında meydana geldiğini aktardı. Newman, "Fuerte Tiuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı" dedi.

Ayrıca Karakas semalarında çok sayıda helikopter, uçak ve vurulan bölgelerden yükselen dumanlar gözlendi. Bu patlamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'e deniz görev gücü konuşlandırarak Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir döneme denk geldi.

KOLOMBİYA’DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Karakas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir" çağrısında bulundu.

VENEZUELA-ABD İLİŞKİLERİNDEKİ GERİLİM

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, 2025 Eylül ayından itibaren ABD güçlerinin Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle teknelere pek çok saldırı düzenlemesiyle tırmanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle suçlamıştı.

Ancak 2026 yılbaşında Maduro, devlet televizyonunda yayımlanan bir röportajında Trump'a zeytin dalı uzatarak, ABD'nin Venezuela petrolünü istemesi durumunda Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açık oldukları mesajını vermişti.

