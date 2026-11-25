ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin ara seçimlerde yaşadığı kayıplara rağmen korumacı ekonomi politikalarından taviz vermiyor. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Washington yönetimi, sekiz ay boyunca yürüttüğü "haksız ticaret uygulamaları" soruşturmasının ardından 14 ticaret ortağına yönelik yeni tarife planını duyurdu.

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Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi, sekiz ay süren haksız ticaret uygulamaları soruşturmasının ardından 14 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergisi planını açıkladı.

EN YÜKSEK ORAN ÇİN'E

Dünya piyasalarına düşük maliyetli ürünler sürerek Amerikan üreticilerine zarar vermekle suçlanan Çin'e yüzde 20 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması öngörülmekte.

Söz konusu vergiler, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Çin'e uygulanan ve yüzde 25'e ulaşan mevcut tarifelere eklenecek.

Trump'tan 14 ticaret ortağına yeni gümrük vergisi! Türkiye listede var mı?

14 TİCARET ORTAĞI LİSTEDE

ABD'nin yeni gümrük vergisi planı Çin, Bangladeş, Kamboçya, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur, İsviçre, Tayvan, Tayland ve Vietnam'ı kapsıyor.

Yeni vergi oranları şöyle sıralandı:

Çin: Yüzde 20 Tayland: Yüzde 18 Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve İsviçre: Yüzde 15 Singapur: Yüzde 10

TÜRKİYE LİSTEDE VAR MI?

Trump yönetiminin yeni gümrük vergisi uygulamayı planladığı 14 ticaret ortağı arasında Türkiye yer almadı.

Meksika ve Norveç de şimdilik yeni tarife planının dışında tutuldu.

ÇİN'DEN ABD'YE TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Washington yönetiminin aşırı üretim kapasitesi suçlamalarını reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Sözde 'aşırı kapasite' sahte bir meseledir ve Çin, bunun siyasi manipülasyon için bahane olarak kullanılmasına karşıdır."

Pekin yönetimi, ticaret savaşlarına karşı olduğunu yinelerken yeni tarifelere yönelik herhangi bir misilleme tehdidinde bulunmadı.

OCAK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Üst düzey bir ABD'li yetkili, önerilen gümrük vergilerinin mevcut ticaret anlaşmalarında belirlenen tarife sınırlarını aşmayacağını söyledi.

Yeni tarifeler, yürürlüğe girmeden önce kamuoyunun görüşüne sunulacak. Sürecin tamamlanmasının ardından vergilerin en erken Ocak 2027'de uygulanması bekleniyor.

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