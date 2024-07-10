Türkiye Today ekibi ortaya çıkardı! Suudlar Türk gazeteciyi Cemal Kaşıkçı cinayetinden alıkoymuş

U19 futbol maçlarını takip etmek üzere Suudi Arabistan'a giden Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın 6 Temmuz'dan bu yana gözaltında tutulduğu ve kayıp olduğu bildirildi. Bugün Türkiye Today ekibi Demirbaş'ın Suudi Arabistan'da gözaltına alınmasının ardındaki sır perdesini araladı. Demirbaş'ın gözaltına alınmasının ABD'de yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'da Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'a yönelik bir skandal yaşandı.

U19 futbol maçlarını takip etmek üzere Suudi Arabistan'a giden Türk gazeteci Demirbaş'a 6 Haziran tarihinden itibaren ne olduğu bilinemedi.

TÜRKİYE TODAY EKİBİ ORTAYA ÇIKARDI

Edinilen bilgilere göre, kameraman olarak çalışan Demirbaş, maçları takip etmek üzere gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındı.

Gazeteci Demirbaş'ın gözaltına alınarak ortadan kaybolması, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İşin aslı ise Türkiye Today ekibi tarafından ortaya çıkarıldı.

MEĞER SEBEP KAŞIKÇI CİNAYETİYMİŞ!

Demirbaş'ın gözaltına alınma nedeninin ABD'de yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalar olduğu bildirildi.

Hükümeti eleştiren Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Suudi Arabistan hükümetine bağlı görevliler tarafından öldürülmüştü.

DEMİRBAŞ'A NE OLDU?

Bugün Türkiye ekibi, Türk gazetecinin yakın çevresiyle temasa geçerek Demirbaş'ın nasıl gözaltına alındığına dair ayrıntıları ortaya çıkardı.

1981 doğumlu Demirbaş Ankara'da yaşıyor ve freelance kameraman olarak çalışıyor. Suudi Arabistan'da Vego Prodüksiyon Şirketi adına çalışıyordu. U19 futbol maçlarını görüntülemek üzere bir görev için Suudi Arabistan'daydı.

5 TEMMUZ'DA YURDA DÖNECEKMİŞ

Türkiye Today'in ulaştığı kaynaklara göre, Türk kameraman Demirbaş 5 Temmuz'da işini bitirmiş ve kameramanlar için ayrılmış bir odada eşyalarını toplarken orada bulunan yerel halkla sohbet ediyordu.

Ancak İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşamadığı için kendini ifade etmekte zorlandı. Sohbet sırasında konu Kaşıkçı cinayetine geldiğinde Demirbaş kendini İngilizce olarak ifade edemedi ve Kaşıkçı'nın bir fotoğrafını gösterdi.

PASAPORTU VE EŞYALARI İADE EDİLDİ

Bu sırada orada bulunan ve konuşmaya tanık olan Suudi sağlık görevlilerinden biri dışarı çıktı ve bir Suudi polis memuruyla birlikte geri geldi. Bu noktada polis memuru Türk gazeteciyi gözaltına aldı.

Suudi yetkililer Demirbaş'ın pasaportunu ve diğer eşyalarını iade ederken, duruma şaşıran ekip arkadaşları olaya müdahale edemedi. Tutuklanmasından bu yana Demirbaş'ın nerede olduğu ya da gözaltına alındığına dair bir bilgi de yok.

EŞİ BAKANLIĞA BAŞVURDU

Demirbaş'a yakın kaynaklar, sosyal medyada çok aktif olmadığını ve Kaşıkçı cinayeti gibi siyasi konular hakkında fazla konuşmadığını söylüyor. Ancak Suudi Arabistan'dayken yanlış zaman ve yerde kendini ifade etmeye çalıştığı söyleniyor.

Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın eşi Pınar Demirbaş, eşinin Suudi Arabistan'da kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Eşi, Kurtuluş Demirbaş'ın 6 Temmuz'da gözaltına alındığını ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Pınar, eşinin gözaltına alındığını Cidde'deki Türk Konsolosluğu'na bildirmiş ve Dışişleri Bakanlığı'ndan acil yardım talep ederek eşinin güvenliğinden endişe ettiğini ve durumlarının açıklığa kavuşturulmasını istemiştir. Ancak o anda yardımcı olamadılar.

Türk Dışişleri Bakanlığı'na göre, Demirbaş'ın nerede olduğu ve gözaltına alınma nedenleri hakkında Suudi yetkililerden bilgi talep edildi. "Suudi makamlarından gecikmeksizin resmi olarak bilgi talep ettik. Konu yakından takip ediliyor ve aile düzenli olarak bilgilendiriliyor" denildi.