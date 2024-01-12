Yemen ordu gücü nedir? İşte Yemen’in askeri gücü!

12 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 10:38

ABD ve İngiliz uçakları Yemen’in Hudeyde ve Taiz kentlerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamasının ardından Yemen’in ordu gücü en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Kızıldeniz’deki bu hareketlilik sonrası vatandaşlar internette en çok Yemen’in ordu gücü ne? Yemen ordu gücü sıralamasında kaçıncı? Sorularını aratıyorlar. İşte Yemen’in askeri gücü

ORDU GÜCÜ SIRALAMASINDA YEMEN KAÇINCI SIRADA?

Her yıl yapılan ve bu yıl 145 ülkenin yer aldığı sıralamada Yemen 1,4692 (0,0000 puan mükemmel) puanla 81. Sırada yer aldı. Yemen, ordu gücü sıralamasında Bahreyn, Afganistan, Ermenistan, İrlanda ve Arnavutluk gibi birçok ülkeyi geride bıraktı. Sıralamanın zirvesinde 0,0699 puan ile ABD yer alırken, 145. sırada ise 6.3704 puan ile Butan yer aldı.

YEMEN’İN NE KADAR ASGARİ GÜCÜ VAR?

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nde 67.000 etkin, 71.200 rezerve, toplamda 138.200 personel bulunmakta. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali el-Magdeşi'dir. Savunma Bakanı Mahmud Subeyhi ve Başkomutan Abd Rabbuh Mansur al-Hadi'dir. Yemen askeri gücü personel ve ekipman bazında dünyada 168. sırada yer alıyor.

İŞTE 2024 ORDU GÜCÜ SIRALAMASI!