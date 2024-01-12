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    • - Güncelleme Tarihi:

    Yemen ordu gücü nedir? İşte Yemen’in askeri gücü!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ulusların mevcut gücü ile ilgili teknoloji, lojistik, askeri birim sayısı gibi 60’tan fazla unsur göz önünde bulundurularak yapılan 2024 Ordu Gücü sıralamasında Türkiye de ilk 10 ülke arasında yer alıyor. ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırı düzenlemesinin ardından Yemen’in ordu gücü araştırılmakta Yemen’in ordu gücü ne? Yemen ordu gücü sıralamasında kaçıncı?

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD ve İngiliz uçakları Yemen’in Hudeyde ve Taiz kentlerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamasının ardından Yemen’in ordu gücü en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Kızıldeniz’deki bu hareketlilik sonrası vatandaşlar internette en çok Yemen’in ordu gücü ne? Yemen ordu gücü sıralamasında kaçıncı? Sorularını aratıyorlar. İşte Yemen’in askeri gücü

    ORDU GÜCÜ SIRALAMASINDA YEMEN KAÇINCI SIRADA?

    Her yıl yapılan ve bu yıl 145 ülkenin yer aldığı sıralamada Yemen 1,4692 (0,0000 puan mükemmel) puanla 81. Sırada yer aldı. Yemen, ordu gücü sıralamasında Bahreyn, Afganistan, Ermenistan, İrlanda ve Arnavutluk gibi birçok ülkeyi geride bıraktı. Sıralamanın zirvesinde 0,0699 puan ile ABD yer alırken, 145. sırada ise 6.3704 puan ile Butan yer aldı.

    YEMEN’İN NE KADAR ASGARİ GÜCÜ VAR?

    Yemen Silahlı Kuvvetleri'nde 67.000 etkin, 71.200 rezerve, toplamda 138.200 personel bulunmakta. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali el-Magdeşi'dir. Savunma Bakanı Mahmud Subeyhi ve Başkomutan Abd Rabbuh Mansur al-Hadi'dir. Yemen askeri gücü personel ve ekipman bazında dünyada 168. sırada yer alıyor.

    İŞTE 2024 ORDU GÜCÜ SIRALAMASI!

    1. ABD
    2. Rusya
    3. Çin
    4. Hindistan
    5. Güney Kore
    6. İngiltere
    7. Japonya
    8. TÜRKİYE
    9. Pakistan
    10. İtalya
    11. Fransa
    12. Brezilya
    13. Endonezya
    14. İran
    15. Mısır
      81.Yemen
    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YemenAbdİngiltere
    Haberler > Dünya > Yemen ordu gücü nedir? İşte Yemen’in askeri gücü!
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