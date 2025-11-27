Yolcunun bilgisayarı koltuğa sıkıştı! Uçak apar topar iniş yaptı
Londra Heathrow’dan Washington’a giden United Airlines uçağı bir yolcunun dizüstü bilgisayarının koltuğun arasında sıkışması sonucu İrlanda’nın başkenti Dublin’e acil iniş gerçekleştirdi.
Olay, Londra Heathrow’dan Washington’a giden United Airlines uçağında yaşandı. Pilotlar, bilgisayarın lityum bataryasının yangın çıkarma riski nedeniyle acil iniş kararı aldı. Boeing 767 tipi uçak başkent Dublin’e indikten sonra bilgisayar sıkıştığı yerden kurtarıldı ve gerekli kontroller sağlandı.
5 SAATLİK RÖTARLA ULAŞTI
Yetkililer tarafından uçuş önlemlerinin alınmasıyla yeniden havalanan uçak, Washington’a yaklaşık 5 saat gecikmeyle ulaştı.
United Airlines yaptığı açıklamada, “19 Kasım’da uçak, yolcunun koltuk ile duvar arasına düşen dizüstü bilgisayarını güvenli şekilde almak için tedbir amaçlı Dublin’e indi” bilgisini paylaştı.
Lityum iyon bataryaya sahip cihazlar sıkıştığında veya hasar gördüğünde aşırı ısınarak yangına yol açabileceği için, bu tür durumlarda acil iniş yapılması standart bir uygulama olarak kabul ediliyor.