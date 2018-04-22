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Yastık altından 4,4 ton altın çıktı

Edi̇törün seçti̇kleri̇  
2018-04-22 12:38:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması yönünde yaptığı çağrıya halk büyük ilgi gösteriyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci ihraç döneminin tamamlandığını belirterek, "Bu dönemde 10 bin 500 vatandaşımız, yaklaşık 2 ton altını yastık altından çıkardı. Geçen yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın ekonomiye kazandırılmıştır. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı yaklaşık 770 milyon liradır." dedi.

Yastık altından 4,4 ton altın çıktı
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Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Mart'ta başlayan ve 81  ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı  kira sertifikası ikinci talep toplama sürecinin 20 Nisan itibarıyla  tamamlandığını söyledi.

Bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaşın, 2 ton altınını yastık  altından çıkararak, Hazinenin bu iki enstrümanına yatırım yaptığına işaret eden  Şimşek, geçen yıl gerçekleştirilen ihraçlarda olduğu gibi bu dönemde de  taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına geldiğini  bildirdi.

Şimşek, ikinci ihraçta taleplerin yüzde 57,9'unun altına dayalı kira  sertifikasına, yüzde 42,1'nin altın tahviline yönelik olduğunu belirterek, "Geçen  yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın yastık altından  çıkarılarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla  karşılığı yaklaşık 770 milyon liradır." diye konuştu.

KADINLARIN İLGİSİ DEVAM ETTİ 

Altın tahvili ve kira sertifikasına kadın yatırımcı ilgisinin daha  yüksek olmaya devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Kadın vatandaşlarımızdan gelen  talep yüzde 55,2, erkeklerden gelen talep yüzde 44,8 düzeyindedir. Yatırımcıların  yüzde 48,9'unu 25-44 yaşındaki vatandaşlar oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Şimşek, altınların yüzde 52,7'sinin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve  Antalya illerinde toplandığını aktardı.

Bu süreçte 23 binin üzerinde vatandaşın altın tahvili ve altına dayalı  kira sertifikasının avantajlarından yararlanmaya başladığını anlatan Şimşek,  şunları kaydetti:

"Vatandaşların, yastık altında sakladıkları altınları kendilerine  ilave bir getiri sağlamadığı gibi, çalınma, kaybolma gibi risklere de maruz  kalmaktadır. Hazinenin geliştirmiş olduğu altın tahvili ve altına dayalı kira  sertifikası sayesinde vatandaşlar hiçbir kayba uğramadan altınlarını devlet  güvencesi altında saklayabilmekte, aynı zamanda yıllık vergisiz net yüzde 2,4  getiri elde edebilmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ara dönemde  istedikleri zaman bu senetleri aracı bankaya satarak Türk lirası olarak çekebilme  imkanlarının olması, yatırılan altının vade sonunda fiziki altın olarak geri  alınabilme opsiyonu ve altınların devlet güvencesinde hiçbir maliyete katlanmadan  saklanıyor olması projeyi vatandaşlarımız için her açıdan çok avantajlı hale  getirmektedir."

"İHRAÇLARA DEVAM EDECEĞİZ" 

Yastık altında kalmış, sisteme kazandırılmamış her değerin  değerlendirilmesinin ekonomi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek,  "Bu açıdan yastık altından sisteme kazandırılan her altını çok değerli buluyoruz.  Bunun uzun soluklu bir proje olduğunun bilincindeyiz. İkinci ihraç döneminde  vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bu yatırım araçlarının geleceği açısından  bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, bunun milli bir proje olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin  ekonomik refahına katkı sağlamak, ülke rezervlerini artırmak amacıyla gelecek  dönemlerde de bu ihraçlara devam edeceklerini bildirdi.

Etiketler
altın
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