Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşrik tekbiri nasıl okunur, Teşrik tekbiri nedir, ne zaman ve nasıl okunur.... Sorularının merak edilen cevaplarını haberimizde mevcut. Teşrik Tekbiri Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. Kurban Bayramı'na az bir süre kala Teşrik tekbiri hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı. İşte tüm detaylar

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN VE NASIL OKUNUR?

Sual: Teşrik tekbirleri ne zaman söylenir? Söylemek farz mıdır?

CEVAP

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. (Halebi-yi kebir)

Sual: Teşrik tekbiri nasıldır?

CEVAP

(Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd)

Teşrik tekbirleri

Sual: Teşrik tekbirleri getirilen günlere ne denir?

CEVAP

Kurban bayramının arefesinin sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar, 23 farz namazın bitiminde selam verince teşrik tekbiri okunur. Bu tekbir getirilen günler, Arefe, bayram ve eyyam-ı teşrik denilen üç gündür, hepsi beş gün ediyor. İlk güne Arefe, ikinci güne bayram, Zilhicce’nin 11, 12 ve 13. günü olan diğer üç güne de, eyyam-ı teşrik deniyor.

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Bayram namazları

Sual: Bayram namazı hangi günlerde kılınır?

CEVAP

Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

Sual: Bayram namazı farz mıdır?

CEVAP

İşrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir.

Sual: Bayram namazlarının şartları, Cuma namazının şartları gibi midir?

CEVAP

Evet. Ancak bayramlarda hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Sual: Ramazan bayramında namazdan önce ne yapılır?

CEVAP

Tatlı [hurma veya şeker] yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.

Sual: Kurban bayramında namazdan önce ne yapılır?

CEVAP

Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.

Sual: Bayram namazları kaç rekattır?

CEVAP

Bayram namazları iki rekattır. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz.

Sual: Bayram namazı nasıl kılınır?

CEVAP

Şu şekilde kılınır:

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

Bayram namazına geç gelen

Sual: Bayram namazına geç yetişen ne yapar?

CEVAP

Diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekâtları tamamlar. İkinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.