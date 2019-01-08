Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika haberleri... EYT müjdeli haber için internette araştırma yapan vatandaşlar son gelişmeleri merak ediyor. EYT son haberleri sizler için derledik! Emeklilikte yaşa takılanlar konusu son olarak Meclis'in gündemindeydi! MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem kanun teklifi verdi. Sonrasında Meclis'te sık sık gündeme gelen konu ile ilgili gelişmeler yaşandı. EYT son durum, EYT son gelişmeler, EYT son dakika haberleri, emeklilikte yaşa takılanlar son dakika, EYT müjdeli haber, emeklilikte yaşa takılanlar meclis, EYT yasası, erken emeklilik son dakika, erken emeklilik son durum gibi konular sıkça araştırılıyor! Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili ifadeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine dair medyaya yansıyan gelişmeler EYT konusunda haber bekleyen vatandaşları sosyal medya üzerinden tekrar bir araya getirdi. Özellikte twitter üzerinden #EYT ve #EmeklilikteYaşaTakılanlar hashtagleriyle gündeme gelmeye çalışan vatandaşlar, son gelişmelere haberimizden ulaşabilirler!

EYT SON DAKİKA SON DURUM GELİŞMELERİ... EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MÜJDELİ HABER BEKLİYOR!

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Prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan ve kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' ya da 'EYT' olarak adlandırılan vatandaşlar, konu hakkındaki son gelişmeleri ve basına yansıyan haberleri takip ederek, bilgi almak ve emeklilikte yaşa takılanlarda son durumu öğrenmek istiyor. İşte, emeklilikte yaşa takılanlarda son durum...

Geçen günlerde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, emeklilikte yaşa takılanlar için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Kanun teklifinin verilmesinin ardından bu konu milletvekilleri tarafından sıkça gündeme getirildi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, EYT yasasını savunurken AK Partili Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Emeklilikte yaşa takılanlar diye bir kavram dünyanın hiçbir yerinde yoktur" dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "emeklilikte yaşa takılanlar" meselesinde mağdur olan insanların bulunduğunu, insanların hakkı olanı istediğini savundu. Türkiye’de 1999 yılı sonuna kadar, 5 bin iş günü prim ödemesi ve kadınların 20, erkeklerin ise 25 yılını doldurması ile emekli olunabildiğini anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Bir futbolcu maça çıkarken karşılaşmanın 90 dakika olduğunu biliyor. Maçın 60. dakikasında federasyon bir karar alıp ’maçı 120 dakikaya çıkarıyoruz’ dese... İşte bu durum aynı buna benziyor. Bunu empati için söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar da bunu hissediyor. Ciddi bir devlet, koyduğu bir kuralı değiştiremez. Bu emeklilikte yaşa takılanların durumu açık bir mağduriyettir. Ciddi bir devlete yakışmaz ve bu durumun düzeltilmesi gerekiyor."

"Toplamda 750 milyar lira gibi bir maliyetten bahsediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "emeklilikte yaşa takılanlar" meselesinde Suriyelilerin emsal gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu söyledi. Suriyeliler meselesi üzerinden, gündem dışı getirilen tüm meseleler üzerinden yapılan sataşmaların milletin kalbinde ve vicdanında yer bulmayacağını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın her yerinde nasıl Türk varlığı mevcutsa, bugün de ensar olarak bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Yaptığınız bu konuşmayla sadece nefret suçunu körüklemekten başka bir şey yapmadınız. Milletimizin kalbinde yer bulacak söylemlerde bulunmanızı tavsiye ederiz. Emeklilikte yaşa takılanlar diye bir kavram dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Toplamda 750 milyar lira gibi bir maliyetten bahsediyoruz. 38-40-42-43 yaşlarında bir insanı emekliliğe sevk edip uzun zaman iş hayatından uzak kalmasına neden olmak doğru değildir. CHP bugün hükümet etme sorumluluğunu sırtına alsa bu sorumluluğu yerine getiremez. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu çözemez. Bu yaklaşım gelişmiş ülkelerde var olan bir yaklaşım değildir. Bizler çalışan gençlik istiyoruz."

CHP ve MHP Milletvekillerinin konuşmalarına ek olarak, TGRT Haber'in Ayrıntılar programının canlı yayınına bağlanan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: Özüpak, "aldığımız bilgiler bizleri umudun çok daha yüksek seviyesine taşıdı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptığımız görüşme sonrasında; ''Sizin sorunlarınızı biliyoruz ve bunlarla ilgili çalışma başlattık'' Dediğini bizzat kendi ağzından duydum. Bizlere umut verdi. MHP grup Başkanvekili Erkan Akçay'la görüşmemiz oldu. Komisyona giden iki tane teklif var. Onların takibi yapıyoruz Özüpak konuşmalarına şöyle devam etti bize göre Aralık sonuna kadar bu işlem bitecek. Umudumuz bu yönde inancımız bu yönde" ifadelerini kullandı.

EYT KONUSUNDA BAHÇELİ İKNA OLDU

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile önceki gün yaptığı görüşmenin detaylarını MYK’da kurmayları ile paylaştı. Görüşme sırasında Bahçeli’nin af konusunu hiç gündeme getirmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu konu üzerinde bir müzakere yapmadık” dedi. Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılacak ittifak konusunda Bahçeli ile ‘prensipte’ aynı noktada olduklarını belirten Erdoğan, ‘Cumhur ittifakının’ bu tip konulardan ayrı değerlendirdiklerini hatırlattı. Erdoğan’ın, MYK’da “Her iki partinin adaylarını çıkarmasının daha doğru olacağını ve MHP ile fikri ve gönül anlamında bir ittifaka gidileceğini” söylediği öğrenildi. MYK’da, MHP ile ittifakın belediye başkan yardımcılığı veya belediye meclis üyelikleri konusunda olmasının daha doğru olacağı, aksi durumda ‘belli bir adayın dikte edilmesinin’ seçmen nezdinde olumsuz tepki göreceği değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan’ın, önceki gün partisinin Meclis grubu toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme getirdiği açıklamaları Bahçeli ile görüşmesine de damga vurdu. Erdoğan’ın MYK toplantısında kurmaylarına “Sayın Bahçeli’ye bu yükün altından kalkamayacağımızı rakamlarla anlattım. EYT dediklerimizin sayısı 6.2 milyon kişi. SGK’ya maliyeti 750 milyarın üzerine çıkıyor. Sayın Bahçeli, bu konuda ikna oldu. Bu konu artık gündemden çıkacak” bilgisini verdiği öğrenildi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARDA SON DURUM NEDİR?

CUMHURBAŞKANI EYT HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değindi. Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur" dedi.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bir de dernek kurulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi tek başına sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki hanımefendi, 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Şayet eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında, 38 yaşında emekli olacaktı. Halihazırdaki sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 2022 yılında yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Esasen bu kişi zaten emeklilik hakkını kazanmış durumda. Sadece emekli maaşı alabilmesi için bu yaşı beklemesi gerekiyor."

"BUNA HİÇBİR ÜLKENİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ DAYANMAZ"

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığını vurgulayan Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yaptı.

48 yaşında emekli olan bir kişinin bile yaklaşık 30 yıl sistemde kalacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65'tir. Türkiye kademeli olarak henüz yeni yeni 65 yaş sınırına doğru çıkmaya çalışıyor. Ülkemizde ortalama sigortalılık süresi 26 yılken emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıl arasındadır. Avrupa'da sigortalılık ortalama süresi 35 yılken emeklilikte geçen süre de genellikle 20 yılın altındadır. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1 milyon kadarı devlet memuruyken kalanları hizmet akdiyle veya kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor. Bunlardan 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum."

"ÜLKENİN TÜM DENGELERİNİN BOZULMASINA GÖNLÜMÜZ RIZA GÖSTERMEZ"

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." dedi.

Erdoğan, anlattıklarının yanlış anlaşılmamasını isteyerek, "kimsenin hakkında hukukunda gözlerinin olmadığını" vurguladı.

Türkiye'de AK Parti kadar insanların hakkını koruyan, refah seviyesini yükselten, sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getiren bir başka partinin olmadığının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri yine biz getirdik. Biz göreve geldiğimizde bu ülkede 68 lira emekli maaşı vardı. Bugün asgari ücretin altında neredeyse emekli maaşı kalmadı. Nereden nereye... Tüm emeklilerimize ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriyoruz. Sağlık hizmetlerinde dünyada örneği olmayan bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiç kimseyi bırakmadık. Ülkemizin imkanları arttıkça tüm vatandaşlarımızla birlikte emeklilerimizin de durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım ya da bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur.

Şu gerçeği hepimiz gayet iyi biliyoruz, bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden önemli bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra da resmi ya da gayri resmi olarak çalışmayı sürdürecektir. Bir yandan devletten maaş alacak diğer yandan yine işlerine güçlerine bakacaklar. Hakikat bu iken göz göre göre sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın, yeni bir felaketin içine niye sürükleyelim. Mecliste bu konuyu gündeme getiren partileri bu gerçekler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum. Türkiye geçmişte popülist politikalardan hesapsız kitapsız atılan adımlardan çok çekti. Gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım."

EYT SORUNU NEDİR?

08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre;

Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.