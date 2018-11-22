Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı mülakat sonuçları hangi tarih arasında açıklanacak. Polis Akademisi tarafından yapılan bekçilik mülakatlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Mülakata giren Bekçi adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak. Peki Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı mülakat sonuçları hangi tarih arasında açıklanacak için tarih verildi mi?

Son dönemlerde yoğun başvuru yapılan bekçilik için mülakat aşaması 4 Kasım tarihinde sona erdi. Yazılı ve mülakat sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Yapılan fiziki mülakatta 72 metre uzunluğundaki parkuru en az 50 saniyede geçen adaylar, bu aşamanın ardından sözlü mülakata geçiş hakkı kazandı. Peki Polis Akademisi bekçilik mülakat sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Kesin tarih verildi mi?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından alım yapılan bekçilik mülakatları sona erdi. Bekçi adayları mülakat sonucu için sabırsızlanıyor. Fakat bekçilik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih verilmedi. Polis Akademisi tarafından bekçilik mülakat sonuçları duyurulduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi öğrenebilirsiniz.

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı mülakat sonuçları hangi tarih arasında açıklanacak. Polis Akademisi tarafından yapılan bekçilik mülakatlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Mülakata giren Bekçi adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak. Peki Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı mülakat sonuçları hangi tarih arasında açıklanacak için tarih verildi mi?