Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 yeni sezon yeni bölümü ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yeni bölüm 2019'a ilişkin açıklamalarda bulunan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı MasterChef'ten gönderilen Murat Özdemir'in Survivor'a katılacağı iddialarına da açıklık getirdi. Acur Ilıcalı net olmasada Survivor'un başlayacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekran projeleriyle ilgili Cengiz Semercioğlu’nun sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı. Ilıcalı, net tarih vermese de Survivor Türkiye- Yunanistan’ın şubat ayında başlayacağını dile getirdi.

MURAT ÖZDEMİR İDDİALARINA NE YANIT VERDİ?

Acun Ilıcalı, MasterChef’ten diskalifiye edilen Murat Özdemir’in Survivor’a katılıp katılmayacağı sorusuna ise “Hiç götürme kararımız olmadı ki vazgeçeyim... Sosyal medyada yazılıyor böyle şeyler, sonra büyük sitelere haber oluyor. Ben öyle reyting istemiyorum” yanıtını verdi.

Survivor 2019 yeni sezon yeni bölümü ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yeni bölüm 2019'a ilişkin açıklamalarda bulunan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı MasterChef'ten gönderilen Murat Özdemir'in Survivor'a katılacağı iddialarına da açıklık getirdi. Acur Ilıcalı net olmasada Survivor'un başlayacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu.