Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti belediye başkanı adayları, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu, AK Parti 2019 ilçe belediye başkan adayları belirlendi mi, AK Parti 2019 yerel seçimler belediye başkan adayları... 2019 yerel seçimlerine birkaç ay kala partilerde hareketlilik söz konusu! Partiler, belediye başkan adaylarını bir bir kamuoyu ile paylaşıyorlar! AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ise bu kritik süreçte en çok merak edilenler arasında yer alıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım'da yapacağı toplantı ile İstanbul belediye başkan adaylarını açıklayacak! Peki AK Parti İstanbul belediye başkan adayı olarak en çok konuşulan isimler kimler? Kimlerin AK Parti'den belediye başkan adayı olması bekleniyor? AK Parti İstanbul belediye başkanı adayları ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

'AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu' sorusu, 2019 yerel seçimleri ile ilgili en çok merak edilenlerin başında geliyor! AK Parti, İstanbul 2019 yerel seçimleri belediye başkan adayları için titiz bir çalışma yürütüyor.

Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım tarihleri arasında belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de, geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de aynı anda e-temayül yoklaması yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, elektronik ortamda gerçekleştirilen oylamanın sonuçları üzerinde yaptığı çalışma sonucu, aday olacak isimler netleşti.

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, 24 Kasım Cumartesi saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Toplantıda, belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

İşte AK Parti'nin muhtemel İstanbul belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını ifade etmişti. Toplantıya sayılı saatler kala işte İstanbul ilçe belediye başkanlıkları için en çok konuşulan isimler...

İLK ADAY AÇIKLANDI

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

ÖMER ÇELİK: 40 ADAY İLAN EDİLECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den aday olacak isimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "AK Parti'nin Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak, bir tanıtım toplantısı yapacağız. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz." dedi.

Bir basın mensubunun, ittifakın kapsamına ilişkin sorusu üzerine Çelik, "Detayları paylaşabilecek durumda değilim şu anda. Belli bir çerçeve, kuşkusuz belli bir model var. Genel başkan yardımcılarına talimat verildi. Bizden Sayın Özhaseki, karşıdan da değerli bir arkadaşımız bir araya geldiklerinde bunu, detayını kendi aralarında konuşacaklar." dedi.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.