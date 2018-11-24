Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Aydın, Ak Parti'nin Beykoz Belediye Başkan adaylığı için ismi en yüksek sesle anılan siyasetçi oldu. Murat Aydın, şu anda Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini yerine getiriyor. İşte AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Murat Aydın'ın hayatına dair detaylar haberimizde mevcut. Murat Aydın kimdir ne iş yapar?

MURAT AYDIN KİMDİR?

Murat Aydın Kimdir? Murat Aydın Zeytinburnu Belediye Başkanı 1960 yılında Giresun’un Piraziz İlçesi’ne bağlı Bozat Beldesi’nde doğdu. İlk ve ortaokulu Bozat'ta okudu. Daha sonra lise eğitimine devam etmek için İstanbul'a geldi. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde master yaptı. Buradan Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları konulu tezi vererek mezun oldu. Özel sektörde ve kamuda bir müddet çalıştıktan sonra tekstil alanında kendi işini kurdu. Siyasetle yakından ilgilendi. İstanbul'da farklı siyasi partilerin ilçe yönetimi, il yönetimi ve il başkan yardımcılıkları görevlerinde bulundu (Refah Partisi, Fazilet Partisi). 27 Mart 1994 seçimlerinde Zeytinburnu İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Aydın, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde Ak Parti’nin İstanbul’daki en yüksek oy oranıyla halktan aldığı destek %27’den %53’e çıktı. 29 Mart 2009 seçimlerini de açık ara kazanan Murat Aydın, 3. kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilerek kırılması güç bir rekora imza attı. 1985 yılında hobi olarak başladığı fotoğrafçılığını geliştirdi ve “Yeryüzünden Portreler” adını verdiği ilk kişisel sergisini açtı. İyi derecede İngilizce bilen Murat Aydın, Bedriye hanım ile evli olup, Hatice ve Muhammed Tayyib’in babasıdır.