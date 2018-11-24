Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Çon Kimdir? Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olacağı kulislerde konuşulan Mehmet Çon hakkında merak edilenleri sizler için derledik. AK Parti kısa bir süre sonra başkan adaylarını açıklayacak. Kimi ilçemiz için aynı başkan adayları sunulurken kimileri içinde bilinmeyen isimler ortaya çıktı. Onlardan biri de Mehmet Çon.. Sultanbeyli belediye başkan adayı Mehmet Çon

Sultanbeyli Belediye başkan adayı Kim?

Sultanbeyli Belediye başkan adayı Kim oldu sorusu birkaç saat sonra cevap bulacak. Cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Mehmet Çon Kimdir, Nereli, Ne iş Yapar?

1969 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu. İlkokulu Kapılı köyünde, orta ve lise eğitimini Ünye’de İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Lise yıllarında MTTB ve Akıncılar Derneği’nde bulundu. AK Parti kurulduğu tarihten kısa bir süre sonra sürece dahil oldu. AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı’nda, Dış İlişkiler, Seçim İşleri, Teşkilatlanma ve Siyasi Hukuk İşleri Birim Başkanlığı görevlerini yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.