Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Velittin Küçük kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorgulamaları devam ediyor. AK Parti'nin adaylarını bugün açıklayacağını öğrenenler Velittin Küçük kimdir, hangi ilçeden aday aramalarını yapıyor. Biz de sizler için Velittin Küçük hakkında merak edilenleri derledik.. İşte Velittin Küçük kimdiri hangi ilçeden aday, Velittin Küçük kaç yaşında aramalarınızın sonucu...

Velittin Küçük Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor? Velittin Küçük Hangi İlçeden Aday

1953 yılında Ordu ili Gülyalı ilçesinde doğan Velittin Küçük, ilk, orta ve lise eğitimlerini Ordu'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılmak için İstanbul'a gelmiştir. Gürpınar beldesine yerleştikten sonra iş yaşamına inşaat sektörüne hızlı bir giriş yapan Küçük, dört çocuğu ve beş torunu ile yaşadığı aile hayatıyla herkese örnek olmuştur.

Müteahhitlik yaparak sektörde saygın bir marka haline gelen Velittin Küçük, inşaat malzemeleri satışı ve emlak danışmanlığını da iş kalemlerinin arasına eklemiştir.

Siyasi Yaşam;

1978-1979 MSP Çatalca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

1987-1988 Büyükçekmece Anavatan Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

1988-1989 Büyükçekmece Anavatan Partisi Gürpınar Belde Başkanlığı

1989 Yerel Seçimleri Anavatan Partisi Gürpınar Belediye Başkan Adayı

1994 Yerel Seçimleri Anavatan Partisi Gürpınar Belediye Başkanı (%44’lük oy oranı)

1999 Yerel Seçimleri Anavatan Partisİ Gürpınar Belediye Başkanı (%56,7’lik oy oranı)

2004 Yerel Seçimleri Anavatan Partisi Gürpınar Belediye Başkanı (%67’lik oy oranı)

2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girmiş, Beylikdüzünde Milliyetçi Hareket Partisinden rekor oy alarak(% 23 oy oranı) seçimi kaybetmiştir (Seçimi kazanan parti % 28 oy oranı ile seçilmiştir). Alınan yüksek oy sayesinde Miliyetçi Hareket Partisi tarihinde ilk defa İstanbul İl genel Meclis üyesi çıkarmayı başarmıştır.



Sosyal Yaşam;

İstanbul Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı

Ordulular Kültür Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı

Tüm Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Orduspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği

Gürpınarspor Kulübü Başkanlığı

Gürpınar İmar Eğitim Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi

Avcılar Kalkınma Hizmet Vakfı Kurucu Üyesi

2009 yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyan ancak %4’lük bir oy oranı ile seçimi kaybeden Velittin Küçük, o süreçten sonra ticari hayatına devam etmiştir.

Velittin Küçük; çalışma hırsı, siyasi yeteneği ve ekibi ile beraber Beylikdüzü halkının özlediği hizmetleri gerçekleştirmek üzere görevine kaldığı yerden devam ederek siyasi yaşamına geri dönme idealindedir.