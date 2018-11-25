Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Fenerbahçe maçı internetten Periscope canlı izle linki haberimizde mevcut. TS FB derbi maçı Periscope şifresiz canlı izlenebilecek mi? Trabzonspor Fenerbahçe taraftarları maçı canlı izlemek için maç yayınını internetten şifresiz izleme yollarını aramaya başladı.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe 122. maçlarına çıkıyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü saat 19:00'da yapacakları maçla birlikte 122. kez karşı karşıya gelecekler. Bordo-mavililer ezeli rakibi karşısında 17 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçtır süren galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe'nin hakem Halil Umut Meler ile sadece 1 yenilgisi var

Bu akşam oynanacak Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe, Meler’in yönettiği 11 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Bu maçlardan 7 galibiyet 3 beraberlik çıkardı. Trabzonspor ise 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 90 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 121 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un 130 golüne Fenerbahçe 153 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 17'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 18 resmi müsabakada yenemedi.

Sarı-lacivertililer açık ara önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşı karşıya geldi. Yarın ligde 91. Kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe'nin 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler ligdeki 119 golüne, Trabzonspor 89 golle cevap verdi.

Trabzonspor kendi sahasında üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 50 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar, 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 56, Fenerbahçe 54 gol attı.

Erwin Koeman Fenerbahçe'nin 11'i belirledi

Erwin Koeman, Trabzonspor maçının onbirini ve taktiğini belirledi. Son haftalarda başarılı sonuçlar alan sistemi bozmayacak olan Hollandalı teknik adam sakat Şener’in yerine sağda Isla’yı oynatacak. Koeman, Hasan Ali’nin iyileşip forma giymeye hazır seviyeye gelmesiyle rahatladı.

Roman ve Skrtel’den vazgeçmeyi düşünmeyen Koeman, Jailson'un cezası nedeniyle ön liberoda Mehmet Topal’ı yanında da Eljif Elmas’ı oynatacak. Koeman, sağda Ayew, solda ise Valbuena’dan vazgeçmeyecek.

Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe karşısında 8 yıldır galibiyete hasret

Trabzon'daki 45 lig maçında ise ev sahibi Trabzonspor'un 16, Fenerbahçe'nin ise 17 galibiyeti bulunuyor. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Bordo-mavililer 48, sarı-lacivertliler 53 gol kaydetti. Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.

Fenerbahçe'de Slimani yine forvette

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır. Teknik direktör Erwin Koeman son haftalarda başarılı sonuçlar alan takımını bozmama kararı aldı. Hollandalı çalıştırıcı hafta içinde bazı idmanlarda Benzia ve Mehmet Ekici’yi Frey’in arkasında 9.5 numara olarak denedi. Fakat beklediği sonucu alamadı. Trabzon deplasmanına da son haftalarda olduğu gibi Frey-Slimani ikilisi ile çıkma kararı aldı. Koeman’ın Slimani'nin düşen performansını arttırmak için çalışmalar yaptırdığı, Cezayirli forvete antrenmanlar sonrası bitiricilik çalışmaları yaptığı bildirildi. Slimani’nin de bir kez daha kendisine güvenini gösteren Koeman’a gol sözü verdiği bildirildi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında Rekor seyirci bekleniyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe Medical Park Stadyumunda ikinci kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan ilk maçta 38 bin 477 taraftar ezeli rakiplerin müsabakasına tanık olmuştu. 25 Kasım Pazar günü oynanacak olan müsabakada ise bordo-mavili taraftarların bu sayıyı aşması bekleniyor.

Trabzonspor'da Onazi'den sevindirici haber

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Onazi, takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da, dün gerçekleştirilen antrenmanda Nijeryalı orta saha oyuncusu korkutmuştu. Girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne getirilen Onazi'nin ciddi bir durumu olmadığı, oyuncunun ağırları bulunduğu belirtilmişti. Bugün yapılan son kontrollerin ardından takımla birlikte çalışmalara katılan Onazi'den sevindirici haber geldi. Bugün yapılan antrenmanda yer alan oyuncunun karşılaşmada oynamasına bir engel bulunmadığı belirtildi.

Trabzonspor'da İranlı savunma oyuncusu Hosseini sakat

Trabzonspor, İranlı savunma oyuncusu Majd Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe maçında oynayamayacak olan oyuncu, 7-10 gün sonra forma giyebilecek düzeye gelecek.

Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sakatlığı bulunan Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hosseini'nin milli takımının son hazırlık maçı öncesi sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirten Bozdoğan, “Oyuncumuzun Trabzon'da yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir” dedi.

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