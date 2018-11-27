Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Madrid maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Dünya'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde. Roma, evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Roma, zorlu rakibine karşı saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyetin peşinde. Öte yandan Real Madrid ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Roma Real maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Roma Madrid maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Roma - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Kasım Salı Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Roma - Real Madrid muhtemel 11'ler

Roma: Olsen, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, Ccistante, Nzonzi, Shaarawy, Pellegrini, Cengiz Ünder, Dzeko

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Bale, Asensio, Benzema

Real Madrid'de kaleci Navas, Nacho Fernandez, ve Casemiro'nun sakatlığı bulunuyor. Ev sahibi Roma'da ise Kaleci Olsen, Kaptan De Rossi, Pastore ve Perotti sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.