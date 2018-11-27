Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Madrid maçı periscope izle... Roma Real maçı periscope şifresiz izle, Roma Real Madrid maçı şifresiz izle, Roma Real maçı internetten canlı izle gibi internette futbolseverler tarafından sıkça araştırılan detaylar burada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Roma, Real Madrid'i konuk ediyor. Roma kendi evinde galibiyet peşinde. Öte yandan Real Madrid ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Sporseverler, Roma Real maçı periscope ekranlarından şifresiz izlenecek mi ve Roma Real Madrid maçı internetten şifresiz canlı izle gibi detayları araştırılıyor. İlgili kurumdan yapılan açıklamaya göre periscope yayını ile maç izleme dönemi tamamen kapandı. Bu kapsamda Roma Real Madrid maçı periscope üzerinden izlenemeyecek. Peki Roma Madrid maçını internetten şifresiz canlı olarak nasıl izleyebilirim? sorusuna cevap arıyorsanız aşağıda belirttiğimiz linke tıklamanız yeterlidir.

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Roma - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Kasım Salı Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Roma - Real Madrid muhtemel 11'ler

Roma: Olsen, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, Ccistante, Nzonzi, Shaarawy, Pellegrini, Cengiz Ünder, Dzeko

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Bale, Asensio, Benzema

Real Madrid'de kaleci Navas, Nacho Fernandez, ve Casemiro'nun sakatlığı bulunuyor. Ev sahibi Roma'da ise Kaleci Olsen, Kaptan De Rossi, Pastore ve Perotti sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.