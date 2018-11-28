Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ŞOK 28 Kasım 4 Aralık aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. ŞOK Market indirimli ürünler listesinde bu hafta da birbirinden farklı ürünler mevcut!

ŞOK Market'te 28 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında birbirinden çeşitli ürünler indirim var!

Sinbo dik süpürge 99 TL'den vatandaşlara sunuluyor! Sinbo mini tost makinesi ve termos da en uygun fiyatla vatandaşlara sunuluyor...