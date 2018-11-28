Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz veren kanallar listesi ve Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz canlı izleme yolları haberimizde mevcut. Galatasaray bu akşam Lokomotiv Moskova ile Rusya da karşı karşıya geliyor. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar listesi günün konusu olmaya başladı. Ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç ise saat 20.55’de beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz veren kanallar listesi ve Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz canlı izleme yolları haberimizden yararlanabilirsiniz.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden 'Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı şifresiz Canlı İzle' aramalarını yapmaya başladı bile. Lokomotiv Moskova Galatasaray şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. Galatasaray Rusya'nın Lokomotoviv Moskova'ya konuk oluyor. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izleme yolları. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hakkında tüm detaylar haberimizde mevcut.

GALATASARAY'IN İDDİASINI SÜRDÜRMESİ İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

GALATASARAY KAFİLESİ RUSYA'DA

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile yarın yapacağı karşılaşma için Rusya'ya geldi. Vnukova Havalimanında taraftarlar sarı kırmızılı futbolcu ve yöneticileri çiçekle karşıladı. Galatasaraylı Yuto Nagatomo'ya taraftarlar ilgi gösterdi.

Terim ile Yuri Semin yine karşı karşıya

2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova'nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezon da takımlarının başında bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda L. Moskova karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray'ın Rus takımları ile 10. maçı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rusya temsilcileri ile bugüne kadar 9 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 2 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Rus ekipleri ile 10. müsabakasına çıkacak. Aslan, Rus takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 1971-1972 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda CSKA Moskova ile evinde oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

4 farklı Rus takımıyla karşılaştı

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Torpedo Moskova, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu dört takımla toplam 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 2 kez galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. İki mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray söz konusu 9 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.



Galatasaray Lokomotiv Moskova muhtemel maç kadrosu



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında yarın TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Moskova'ya bugün gidecek olan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın kadrosunda sakatlıkların bulunana Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş yer almıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNANACAK HAFTANIN KARŞILAŞMALARI

Kupada oynanacak diğer maçlar ise şöyle;

20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

28 Kasım Çarşamba:

20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)

23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, İsmail Çipe, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Ömer Bayram, Ryan Donk, Fernando Reges, Selçuk İnan, Celil Yüksel, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye, Yunus Akgün, Sofiane Feghouli, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında düdük Antonio Mateu Lahoz'da olacak

Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar, ilave yardımcı hakemlik görevini de Javier Estrada ve Alejandro Hernandez üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Teodoro Sobrino görev alacak.

Lahoz, bugüne kadar sadece 1 kez Galatasaray'ın karşılaşmasında düdük çaldı. İspanyol hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim 2014'te Borussia Dortmund'a 4-0 kaybettikleri müsabakayı yönetti. İspanyol hakem sarı-kırmızılılara iki sarı kart çıkardı.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izle ve şifresiz izle için hemen tıkla. beIN Sports kanalından canlı izlenecek Lokomotiv Moskova Galatasaray maçından en son gelişmeleri, iki takımın istatistiklerini, canlı izleme sayfasını ve açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçından tüm detaylar. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izleme ekranı için sayfamıza bakabilirsiniz. Deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet olacak. Mücadeleyi beIN Sports kanalından üye olarak şifresiz canlı izleyebilirsiniz. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Lokomotiv Moskova Galatasaray mücadelesinden ayrıntılı bilgileri ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden 'Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı şifresiz Canlı İzle' aramalarını yapmaya başladı bile. Lokomotiv Moskova Galatasaray şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. Galatasaray Rusya'nın Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izleme yolları. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hakkında tüm detaylar haberimizde mevcut.

Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz veren kanallar listesi ve Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz canlı izleme yolları haberimizde mevcut. Galatasaray bu akşam Lokomotiv Moskova ile Rusya da karşı karşıya geliyor. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar listesi günün konusu olmaya başladı. Ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç ise saat 20.55’de beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz veren kanallar listesi ve Lokomotiv Moskova Galatasaray şifresiz canlı izleme yolları haberimizden yararlanabilirsiniz.