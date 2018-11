Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lokomotiv Moskova Galatasaray AZ TV canlı izle, CBC SPORT canlı izle. Lokomotiv Moskova Galatasaray idman tv canlı izleme yolları. AZ TV - idman tv frekans ayarları haberimizde mevcut. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izle ve şifresiz izle için hemen tıkla. beIN Sports kanalından canlı izlenecek Lokomotiv Moskova Galatasaray maçından en son gelişmeleri, iki takımın istatistiklerini, canlı izleme sayfasını ve açıklamaları haberimizden görebilirsiniz.

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

AZ TV UYDU Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

AZTV Hotbird uydusu frekansı

Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400 Fec:5/6Biss:

12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İDMAN TV ŞİFRESİZ UYDU FREKANSI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekanları

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV FREKANSI UYDUDAN NASIL AYARLANIR?

İdman TV üzerinden maçları canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler;

1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.

2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.

3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.

4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..

5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.

6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYABİLECEK UYDU KANAL LİSTESİ

Galatasaray maçını bu akşam İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak. Az Tv, İdman Tv ise mücadeleyi canlı olarak yayınlamayacak.



Galatasaray Lokomotiv Moskova muhtemel maç kadrosu



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında yarın TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Moskova'ya bugün gidecek olan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın kadrosunda sakatlıkların bulunana Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş yer almıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNANACAK HAFTANIN KARŞILAŞMALARI

Kupada oynanacak diğer maçlar ise şöyle;

20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

28 Kasım Çarşamba:

20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)

23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, İsmail Çipe, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Ömer Bayram, Ryan Donk, Fernando Reges, Selçuk İnan, Celil Yüksel, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye, Yunus Akgün, Sofiane Feghouli, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında düdük Antonio Mateu Lahoz'da olacak

Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar, ilave yardımcı hakemlik görevini de Javier Estrada ve Alejandro Hernandez üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Teodoro Sobrino görev alacak.

Lahoz, bugüne kadar sadece 1 kez Galatasaray'ın karşılaşmasında düdük çaldı. İspanyol hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim 2014'te Borussia Dortmund'a 4-0 kaybettikleri müsabakayı yönetti. İspanyol hakem sarı-kırmızılılara iki sarı kart çıkardı.

GALATASARAY'IN İDDİASINI SÜRDÜRMESİ İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

GALATASARAY KAFİLESİ RUSYA'DA

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile yarın yapacağı karşılaşma için Rusya'ya geldi. Vnukova Havalimanında taraftarlar sarı kırmızılı futbolcu ve yöneticileri çiçekle karşıladı. Galatasaraylı Yuto Nagatomo'ya taraftarlar ilgi gösterdi.

Terim ile Yuri Semin yine karşı karşıya

2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova'nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezon da takımlarının başında bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda L. Moskova karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray'ın Rus takımları ile 10. maçı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rusya temsilcileri ile bugüne kadar 9 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 2 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Rus ekipleri ile 10. müsabakasına çıkacak. Aslan, Rus takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 1971-1972 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda CSKA Moskova ile evinde oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

4 farklı Rus takımıyla karşılaştı

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Torpedo Moskova, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu dört takımla toplam 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 2 kez galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. İki mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray söz konusu 9 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izle ve şifresiz izle için hemen tıkla. beIN Sports kanalından canlı izlenecek Lokomotiv Moskova Galatasaray maçından en son gelişmeleri, iki takımın istatistiklerini, canlı izleme sayfasını ve açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçından tüm detaylar. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izleme ekranı için sayfamıza bakabilirsiniz. Deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet olacak. Mücadeleyi beIN Sports kanalından üye olarak şifresiz canlı izleyebilirsiniz. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Lokomotiv Moskova Galatasaray mücadelesinden ayrıntılı bilgileri ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden 'Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı şifresiz Canlı İzle' aramalarını yapmaya başladı bile. Lokomotiv Moskova Galatasaray şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. Galatasaray Rusya'nın Lokomotoviv Moskova'ya konuk oluyor. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izleme yolları. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hakkında tüm detaylar haberimizde mevcut.