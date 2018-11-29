Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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HAJROVİC'TEN GALATASARAY YORUMU

Hırvat ekibinin Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, 2013-2014 sezonunda forma giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'yle bugün oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, "Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıyı gösterdik ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Dinamo Zagreb, maçın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nenad Bjelica: Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Izet Hajrovic'le katılan Nenad Bjelica, üst turu garantileyerek İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını anlatan Bjelica, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Tek bir amacımız var o da galibiyet," ifadelerini kullandı.

NEUSTAEDTER: "UMARIM PERŞEMBE AKŞAMI İLK GOLÜ ATAN TARAF OLURUZ"

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, sarı-lacivertlilerin ait olmadığı bir durumda bulunduğunu dile getirdi.

Takımın kötü durumda olmamasının altında birçok etken yattığını ifade eden Rus futbolcu, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece takımıma katkı vermek istiyorum. Takımımın ait olduğu yere dönmesini istiyorum. Takımımız düzelmek istiyor. Trabzonspor maçından önceki karşılaşmalarda daha iyi durumdaydık. Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Kötü oynadığımız maçlarda bile şanslar geldi ama istediğimiz skoru alamadık. Birinci golü atsak işler kolaylaşacak. Umarım Perşembe akşamı ilk golü atan taraf oluruz."

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sezon sonu bitecek Neustaedter, bir gazetecinin kariyer planlamasını sorması üzerine ise, "Kariyer planlamam Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmayı kazanmak. 6 ay sonra ne olacağını düşünmüyorum. Sadece takımıma katkı vermek istiyorum." yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. 29 Kasım Perşembe günü oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.

KOEMAN: "MAÇ OYNAMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, galip gelerek gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Koeman, futbolculardan Roman Neustaedter ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Koeman, 3 Ağustos'ta göreve başladığını ve sezonun en önemli 6-7 haftalık kısmını kaçırdığını belirtti.

Takımın başında kalıp kalmayacağının futbolcuların konsantrasyonunu etkilememesi gerektiğini dile getiren Koeman, "Göreve başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şey gördüm ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi olan şeyler var ama ben neler gördüğümü biliyorum. Bu kısımla ilgili konuşmayacağım çünkü bu özel bir konu. Herkes kötü bir şey olduğunu düşünebilir ama gördüğünüz, gördüğünüzdür. Ben o gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Bu, benim kafamda son derece açık." ifadelerini kullandı.

Takımı en iyi pozisyona getirebilmek için elinden geleni yaptığını hatırlatan Koeman, "Geçtiğimiz hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etti. Perşembe akşamı alacağımız galibiyet stresi azaltacaktır. Şu an buna odaklanmış durumdayız. Trabzonspor maçı da dahil önümüzde bizi bekleyen 8 maç vardı. Biz bu maçlara çıkacak olmaktan memnunuz. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Perşembe akşamı galibiyet için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.