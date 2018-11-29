Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango sonuçları 29 Kasım 2018, Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula, 29 Kasım Milli Piyango sonuçları öğren, MPİ sonuç sorgula sıralı tam liste... Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde ayın son çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. MPİ Milli Piyango çekiliş saati ve Milli Piyango ne zaman çekiliyor merak edenler detayları araştırıyor. Şans oyunu takipçileri 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyorlar! Milli Piyango sonuçları 29 Kasım ile ilgili detaylar haberimizde

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişlerinin bir kısmı canlı yayında yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişi iki aşamada yapılıyor. İlk aşama 17.00'da başlıyor. Önemli olan ve herkesin beklediği 2. aşama ise 18.00'da canlı yayında yapılıyor. 2. kısımda 29 Eylül Milli Piyango çekilişine ait amorti sayıları, 2.5 milyon TL ve 200 bin TL olan büyük ikramiyelerin çekilişi yapılıyor. Bu çekilişi canlı olarak izlemek ve sonuçları anlık olarak takip etmek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Kasım Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29 Kasım'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 29 Kasım Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

29 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ