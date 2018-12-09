Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 hac takvimi belli oldu. Milyonlarca hacı adayının sabırsızlıkla beklediği 2019 hac takviminin belli olmasıyla hac kuraları ne zaman yapılacak, hac kayıtları nasıl yapılır sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Açıklanan 2019 hac takvimine göre ilk defa hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat edecek olan vatandaşlar hac ön kayıtlarını 08-14 Aralık 2018 tarihleri arasında yapabilecek. Hacı adayları, T.C. kimlik numaralarına harçlarını yatırdıktan sonra www.hac.gov.tr internet adresinden ön kayıt başvurularını gerçekleştirebilecekler. Diğer yandan, daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2018 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 8 Aralık'ta Başkanlık tarafından yapılacak. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan vatandaşlar 2019 hac kuralarına katılım hakkı olmayacak. İşte, 2019 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıtları nasıl yapılacak? soruılarının yanıtları ve ayrıntılar...

2019 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

8-14 Aralık tarihleri arasında alınacak olan Hac kayıtlarının ardından hac kuraları 28 Aralık Cuma günü saat 15:00'da çekilecek ve aynı gün internet üzerinden ilan açıklanacak.

2019 HAC KAYIT TARİHLERİ

Hacca gitmek isteyen ve hacı olmak isteyen vatandaşlara sevindiren haber Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 8-14 Aralık tarihleri arasında alınacak olan Hac kayıtları Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. 2019 yılında hacca ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile önkayıt ücretlerini online olarak veya doğrudan anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra internet ortamında (www.hac.gov.tr) veya il/ilçe müftülüklerine ön kayıt başvurularını yapabilecekler.

2019 HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabilecek.

HAC ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt işlemleri ile ilgili yapılan resmi açıklama şöyle;

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili

bankalara online veya doğrudan 20.-TL ön kayıt

ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet

adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek

kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya

birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3- Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama

türlerinden birini tercih edecekler.

4- Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin

verilmeyecektir.

5- 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt

yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

6- Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya

iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14

Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini

yaptıracaklardır.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca

gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan

SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9- Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10- İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı

adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11- İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek

durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır.

Müracaatlarda;a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle,b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.

12- Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan

vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.

13- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul

edilmeyecektir.

14- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir

şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler,

kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden

bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

15- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı"

olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.