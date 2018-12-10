Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018-2019 eğitim dönemi için ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerini tamamladı ve sonuçları açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aylık 250 liralık bir burs imkanı sağlayacak olan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üniversite eğitimi içerisinde VGM'den burs almak isteyen öğrencilerin merak ettiği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.

Yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğretim burs başvurularına dair sonuçları açıkladı. Öte yandan VGM, yükseköğrenim yani üniversite öğrencilerinin burs başvuru sonuçlarına yönelik de açıklama yaptı. İşte, VGM'den yapılan o açıklama...

2018 – 2019 Eğitim Yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

​​Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.

BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.

ÖĞRENCİLER BURSLAR NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir