Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Porto az tv idman tv izle, Galatasaray Porto uydudan şifresiz izle, GS Porto şifresiz kanallar listesi, GS Porto maçı uydu kanalları... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son maçına çıkıyor! Fatih Terim'in öğrencileri, evinde Porto'yu ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için iddiası kalmayan sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamak istiyor. Avrupa kupalarında 277. randevusuna çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet! Sporseverler, karşılaşmanın hangi kanallardan yayınlanacağını merak ediyorlar! Galatasaray Porto İdman TV izle, GS Porto AZ TV izle, Galatasaray Porto şifresiz kanallar izle, GS Porto maçı şifresiz kanal izle, GS Porto CBC Sport izle gibi konular sıkça araştırılıyor. İşte Galatasaray Porto maçına dair merak edilenler

GALATASARAY PORTO AZ TV İDMAN TV ŞİFRESİZ KANALLAR LİSTESİ

Galatasaray Porto maçı hangi kanallardan yayınlanacak? Heyecanla beklenen Galatasaray Porto karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS HD 1 olan karşılaşma, başka kanallardan yayınlanacak mı merak ediliyor.

AZ TV ve İdman TV zaman zaman Avrupa Ligi maçlarını yayınlıyor! Temsilcilerimizin maçlarını da yayınlayan kanalların yayın akışını merak edenler, Galatasaray Porto maçını canlı izlemek isteyenler araştırma yapıyorlar.

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PORTO HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı idmanla tamamladı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen ve gruptaki son maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Portekiz temsilcisi Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman öncesinde Teknik Direktör Sergio Conceiçao, saha ortasında futbolcularla bir müddet toplantı yaptı. Düz koşuyla başlayan çalışmada daha sonra kaleciler ayrı çalışırken, diğer oyuncular ısınma hareketleri yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Porto'nun yarın Galatasaray karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Diego Leite, Alex Telles - Danilo, Sergio Oliveira - Marega, Herrera, Brahimi - Andre Pereira.

Portekiz temsilcisinde Corona ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce Beşiktaş forması da giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

"MAÇI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Porto'da görev yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, yarınki karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İstanbul'a birçok eksikle geldiklerini ancak grupta iyi bir pozisyonda olduklarını anlatan Telles, şöyle konuştu:

"Gruptaki durumdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanması ile gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir ambiyansta oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak, istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak. Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul'da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray'ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum."

SARI KIRMIZILILARIN AVRUPA'DA 277. RANDEVUSU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında yarın Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı.

Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.