Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Malmö maçı canlı şifresiz izle, BJK Malmö maçı şifresiz canlı veren kanallar izle. Beşiktaş’ın evindeki Malmö mücadelesi. Grupta 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, beraberlik hâlinde de tur vizesini alacak ve böylece UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda üç temsilcimiz yer alacak. Peki, Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?



BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında bu akşam akşam İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Beşiktaş - Malmö maçını şifresiz veren kanal var mı?

Beşiktaş - Malmö maçını şifresiz olarak ise Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan izleyebilirsiniz.

GÜNEŞ’E GÖRE İSPANYOL GOLCÜ GEÇ GÖNDERİLDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Malmö maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Camiada Burak Yılmaz, Demba Ba, Cenk Tosun gibi isimler konuşulurken tecrübeli çalıştırıcı önceliğinin golcü olmadığını söyledi. Başarılı teknik adam “Forvetten fazla orta saha ve savunmaya oyuncu ihtiyacım var. Bazen kararlar düşündüğünüz gibi karşılığını bulmuyor. Negredo’nun gitmesini istemiştim, mevzu oldu ama 3-4 maç sonra gitti. Onu UEFA listesine boşuna yazmış olduk. Güven Yalçın’ı listeye yazamadık” dedi. Ki o Negredo, LASK Linz deplasmanında son anda attığı golle Beşiktaş’ın Avrupa’da yoluna devam etmesini sağlamıştı.



GRUBUN FİNAL MAÇI

Geçmişte yaptıklarından dolayı bazen eleştirildiğini belirten Güneş “Cevap vermek için çok çalışıp, yeni başarılar elde etmek gerek. İşimi doğru yapıp, yapmadığıma bakarım. Beni severseniz, sorumluluğum daha fazla artıyor. Bunu taraftarlar yapıyor. Makam sahibi olmak, para sahibi olmak gelip geçicidir. Önemli olan başarıyı paylaşabilmektir” sözlerini kullandı. Malmö ile yapacakları maçın da önemine dikkat çeken Güneş “Grubun final maçını oynayacağız. Bize beraberlik yetiyor ama taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Futbolda önce Şampiyonlar Ligi sonra Avrupa Ligi geliyor. Fakat bizim ülkemizde Avrupa Ligi önemsenmiyor. Futbolcularımızı tanıtmak için Avrupa kupalarında yer almak önemli” dedi. > Murad Tamer



ÜÇLÜ ÇEKME VAKTİ

Bu akşam puan anlamında önemli olan Beşiktaş’ın evindeki Malmö mücadelesi. Grupta 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, beraberlik hâlinde de tur vizesini alacak ve böylece UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda üç temsilcimiz yer alacak. Bir diğer maçımızda ise Akhisarspor, prestij ve ülke puanı için ter dökecek. Cihat Arslan yönetiminde grupta puanı olmayan Akhisar, Belçika ekibi Standard Liege’yi misafir edecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta 83 galibiyet, 86 mağlubiyet yaşarken, 46 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

GÜNEŞ, REKORUNU GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEK

Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa kupası maçına çıkma unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, bu rekorunu karşılaşmada geliştirmeyi sürdürecek. Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa'da 38. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 37 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetimindeki 37 Avrupa mücadelesinde toplam 64 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ GÜNEŞ YÖNETİMİNDE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

EVİNDE 108. MAÇINI OYNAYACAK

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü.

İSVEÇ EKİPLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü. Beşiktaş, rakibi Malmö ile daha önce 5 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 3 maçta rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 9 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'a UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grupta eşleşen iki takım arasında İsveç'te oynanan karşılaşmayı Malmö, 2-0 kazanmıştı.

AVRUPA LİGİ'NDE 4. KEZ GRUPTAN ÇIKMA PEŞİNDE

Siyah-beyazlı ekip, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda bu sezon dahil olmak üzere 8 kez grup aşamasında yer aldı. Beşiktaş, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında mücadele etti.

Avrupa Ligi'nde 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti. 2010-2011 sezonunda bir kez daha bu organizasyonda mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. Bir sonraki sezon yine bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde 2014-2015'te yeniden gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde yine grupta mücadele etti ancak 3.'lükte kalarak Avrupa'ya veda etti. Siyah-beyazlılar, Malmö karşısında alacakları beraberlik ve galibiyetle 4. kez gruptan çıkma başarısı gösterecek.

AVRUPA'DA ÜÇ KEÇ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

"KUPA 2'DE 114. MAÇINA ÇIKACAK'

Siyah-beyazlılar, Malmö maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 114. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 113 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 138 gol gördü.