Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara okullar tatil mi? 14 Aralık cuma okullar tatil ilan edildi mi? Kış ayının başlamasıyla birlikte soğuk havalar ülke genelinde etkili olmaya başladı. Son bir iki gündür özellikle ülkenin batı kesimlerinde de etkisini göstermeye başlayan kar yağışları ile birlikte gözler Valilere çevrildi. Öğrencilerin her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla 'kar tatili' beklentisine girdi. Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı son dakika açıklaması ile birlikte öğrencilerin beklentilerine yanıt verdi.

ANKARA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 ARALIK OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 14 Aralık 2018 Cuma günü okulların kar yağışı beklentisi nedeniyle tatil edildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Ankara genelinde gece yarısından cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.