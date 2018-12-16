Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Trabzonspor şifresiz izle, Beşiktaş Trabzonspor az tv izle, Beşiktaş Trabzonspor idman tv, BJK Trabzon maçı hangi kanalda, Beşiktaş Trabzon cbc sport izle... Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasını önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. 16 Aralık akşamı Vodafone Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma hangi kanallardan yayınlanacak merakla bekleniyor. Son olarak Pepe ile yolları ayıran ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, evinde taraftarı önünde bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. BJK TS canlı şifresiz izle, BJK TS hangi kanallarda şifresiz gibi merak edilenlerin cevabı haberimizde

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 16 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler.

Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi dakika dakika takip etmek isteyenler aşağıda paylaştığımız linkten yararlanabilirler. Üyelik karşılığında ise karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirler.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Karşılaşma sadece beIN SPORTS üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Az Tv, İdman Tv veya CBC Sport üzerinden maçı izleme imkanı bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan,Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Mustafa (Lens), Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Anthony, Rodallega

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TRABZONSPOR, ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazandıktan sonra Alanyaspor ile deplasmanda kalan Beşiktaş yakaladığı bu çıkışı Trabzonspor karşısında taraftarı önünde devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise inanılmaz formda. Yeni Malatyaspor'a kaybedilen 5-0'lık maçtan sonra Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Bordo-Mavili takım sonrasında çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Ünal Karamanlı Trabzonspor çıkışını Beşiktaş maçında da devam ettirmek istiyor.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne de erken veda eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.

HUTCHİNSON REKOR PEŞİNDE

Siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, rekor için teknik direktör Şenol Güneş’ten forma bekleyecek.

Beşiktaş’ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 156 lig maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, Galatasaray ile yapılan derbide 156. kez sahada yer aldı ve Beşiktaş’ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu Çek Tomas Sivok ile paylaştı.

Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynama şansı bulamayan Hutchinson, Şenol Güneş’in Trabzonspor karşısında oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş’ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ 3. DERBİ GALİBİYETİ

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını kazanan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi, hem de bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde yakaladığı çıkışla üst sıralarda kendine yer edinen bordo-mavililer, 16’ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Trabzonspor bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürüp üst sıralarda yerini sağlamlaştırmayı, ayrıca bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçındaki 11’ini koruyarak Beşiktaş karşısına da aynı 11 ile başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR 127. RANDEVUDA

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 127. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'nü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.