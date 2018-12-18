Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Özdemir kimdir, Murat Özdemir tutuklandı mı, MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında, nereli? Papağana işkence ettiği videosunu internette yayınlayan Murat Özdemir gözaltına alındı. Birkaç hafta önce MasterChef programından diskalifiye edilen Murat Özdemir, o günden beri gündemden düşmüyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Özdemir, son olarak evinde beslediği papağana işkence ettiği videosu ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Murat Özdemir gözaltına alındı. Murat Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı! Peki Murat Özdemir tutuklandı mı? Murat Özdemir ceza alacak mı ya da Murat Özdemir ceza aldı mı? Acun Ilıcalı'nın da tepki gösterdiği Murat Özdemir'in son olayına dair gelişmeler haberimizde

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR? (MASTERCHEF MURAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ)

Türkiye onu TV8'de yayınlanan MasterChef programı ile tanıdı. Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir'in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor.

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MURAT ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programla adını duyuran ve dün gece papağana işkence yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi. Özdemir’in gece serbest bırakıldığı ancak linç edilme korkusuyla karakolda kaldığı, sabah saatlerinde ise savcının getirilme talimatı verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy’de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Özdemir’in burada ifadesi alınarak sorgulandı.

Linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirmiş

Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir’in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir’i adliyeye sevk etti.

MURAT ÖZDEMİR'İN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen, evindeki papağana işkence ettiği görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra gözaltına alınan Murat Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Özdemir'in ifadesinde, "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öne sürüldü.

ÖMÜR GEDİK'TEN MURAT ÖZDEMİR TEPKİSİ

Katıldığı TV programından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence görüntüleri sonrası bir tepki de ünlü sanatçı Ömür Gedik'ten geldi. Murat Özdemir'in gözaltına alındığı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen şarkıcı Ömür Gedik Karakol önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı Ömür Gedik, “ Az önce tekrar karakola getirildi. Muayeneye gitmiş. Yarın savcılık kararı bekleniyor. Savcı tutuklanması gerektiğini söylerse buradan direk nezarete gidecek. Bence de gitmesi gerekiyor. Ciddi anlamda tedavi olması gereken hasta ruhlu bir adam. Dışarı çıkmaması gereken bir insan. Papağan içerİde az önce yanındaydım.

Yanına biri girdiğinde bile o kadar korkmuş ki nasıl bir işkence gördüğünü tahmin edersiniz. Çok korkmuş bağırıyor. Şimdi veteriner bekleniyor. Bizlerde hayvan severler olarak burada kuşun durumunun iyi olduğunu sahiplenmesini istiyoruz. Biz kuşu almak adına dernek olarak başvurumuzu yaptık. Bu kuşun zaten Türkiye'ye sokulması da yasak. Sonuçta beslenmesine izin verilen bir cins değil. Yabani hayatta olması gereken bir cins olduğundan muhtemelen bakanlık el koyacak. Onların himayesinde olacak. Şuanda en önemli olan buradan sağlıklı bir şekilde çıkması. Ayağının kırık olduğu söyleniyor. Çok bağırıyor içeride. Çok yazık. Bu tip insanların meşhur olması, sonra meşhur olmak için bu tip işkencelerle gündeme gelmeye çalışması. Olan yine masumlara oluyor” dedi.

Eşi ve kızının da tehlikede olduğunu kaydeden Ömür Gedik “ Bu adamın bence eşi ve kızı da tehlikede. Bu hayvan içeride çok korkmuş. Bir kedisi olduğunu öğrendik o da kaçmış sanırım. Umarım tekrar evine gidince bu kediye aynı işkenceleri yapmaz. Çok üzücü bir durum. Biz en azından hayvan severler olarak papağanın emin ellerde olduğundan emin olmak için bekliyoruz” şeklinde konuştu.