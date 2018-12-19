Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurjan Ermuhan ile Kazakistanlı televizyon ve gazetecilerden oluşan heyet, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Türkiye’de oldukça sıcak bir ortam gördüklerini aktaran Ermuhan, “Ata yurdumuzdan geldik buraya. Biz iki kardeşin bir çocuğuyuz. Biz Orta Asya’da kalan kardeş, siz de burada kalan kardeşsiniz. Bizim maksadımız geleneksel kültürleri birleştirmek” dedi. Ermuhan, son olarak Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ve millî oyunlarını Türkiye’de tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.