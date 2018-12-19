Nurjan Ermuhan ile Kazakistanlı televizyon ve gazetecilerden oluşan heyet, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Türkiye’de oldukça sıcak bir ortam gördüklerini aktaran Ermuhan, “Ata yurdumuzdan geldik buraya. Biz iki kardeşin bir çocuğuyuz. Biz Orta Asya’da kalan kardeş, siz de burada kalan kardeşsiniz. Bizim maksadımız geleneksel kültürleri birleştirmek” dedi. Ermuhan, son olarak Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ve millî oyunlarını Türkiye’de tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.
Kazakistan Elsana Ruhaniyet Vakfı’ndan İHA’ya ziyaret
19.12.2018 - 06:34 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazakistan Elsana Ruhaniyet Vakfı Başkanı Nurjan Ermuhan ve beraberindeki heyet, İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti.
Etiketler : Kazakistan,İHA,Elsana Ruhaniyet Vakfı,
594142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/594142.aspx
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