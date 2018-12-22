Kış aylarında çocuklarda ve bebeklerde ateşli hastalıklar artış gösteriyor. Anneler ve babaların bu dönemde bebeklerinin ateşini düzenli kontrol etmeleri önem kazanıyor. Yeni nesil hızlı, güvenilir ateş ölçüm teknolojisiyle tasarladığı temassız ateş ölçeri bebeklerin ateşinin kolaylıkla uzaktan ölçülmesini sağlıyor
Kış aylarında daha sık görülen yüksek ateş bebeklerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edeceğinden, bu dönemlerde ateşin sürekli kontrol altında olması büyük önem taşıyor. Gelişmiş dijital termometreler hızlı ve doğru ölçüm yapmalarının yanı sıra sahip oldukları hafıza sayesinde, belirli aralıklarla yapılan ölçümleri karşılaştırmanıza imkan sağlıyor.
Bebeğinizin ateşine dikkat!
22.12.2018 - 12:04 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış aylarında çocuklarda ve bebeklerde ateşli hastalıklar artış gösteriyor.
Kış aylarında çocuklarda ve bebeklerde ateşli hastalıklar artış gösteriyor. Anneler ve babaların bu dönemde bebeklerinin ateşini düzenli kontrol etmeleri önem kazanıyor. Yeni nesil hızlı, güvenilir ateş ölçüm teknolojisiyle tasarladığı temassız ateş ölçeri bebeklerin ateşinin kolaylıkla uzaktan ölçülmesini sağlıyor
Etiketler : Kış ayları,
594691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/594691.aspx
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