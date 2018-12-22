Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarında çocuklarda ve bebeklerde ateşli hastalıklar artış gösteriyor. Anneler ve babaların bu dönemde bebeklerinin ateşini düzenli kontrol etmeleri önem kazanıyor. Yeni nesil hızlı, güvenilir ateş ölçüm teknolojisiyle tasarladığı temassız ateş ölçeri bebeklerin ateşinin kolaylıkla uzaktan ölçülmesini sağlıyor



Kış aylarında daha sık görülen yüksek ateş bebeklerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edeceğinden, bu dönemlerde ateşin sürekli kontrol altında olması büyük önem taşıyor. Gelişmiş dijital termometreler hızlı ve doğru ölçüm yapmalarının yanı sıra sahip oldukları hafıza sayesinde, belirli aralıklarla yapılan ölçümleri karşılaştırmanıza imkan sağlıyor.



