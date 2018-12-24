Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019’u sevdiklerinin gülümsemesi ve mutluluğuyla karşılamak isteyenlerin hediye telaşı şimdiden başladı. Aileye sevdiklerine ne alacağını düşünenler için güzel bir teklif var. Yerli dermo kozmetik markası yeni yıla özel indirimli setler sunuyor. Kendine, sevdiklerine ve cildine değer verenlerin tercihi yeni yılda belli bile. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kutlama hazırlıkları da bütün heyecanıyla başladı. Hediye telaşına girenler için Sinoz, yeni yıla özel indirimli setleri ile 2019’u karşılamaya hazırlanıyor.